Présentation - Volkswagen ID.2all concept : le retour de la voiture du peuple

Scandale du dieselgate, qualité de matériaux décevante et problèmes électroniques, les dernières années de Volkswagen sont très loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, même si certains défauts ont été corrigés, la réputation de la marque allemande a sérieusement été écornée. Il était temps de redresser la barre. Volkswagen veut redevenir une marque que l'on aime et qui fait envie. Pour cela, Volkswagen a décidé de revenir aux fondamentaux, à savoir concevoir une voiture populaire comme pouvaient l'être les mythiques Coccinelle ou Golf.

Pas de doute stylistiquement, cette ID.2 rompt radicalement avec les autres modèles de la gamme ID. Volkswagen revient aux basiques avec un modèle qui a des faux airs de Golf ou de Polo, deux incontournables du constructeur Wolfsburg. Pas de souci d'identification à la marque pour les clients. Une bonne nouvelle pour ceux qui n'adhéraient pas au style de la gamme électrique.

La ressemblance avec les modèles existants passe au niveau de la face avant par la liaison des projecteurs par un bandeau lumineux, un artifice déjà vu sur les finitions hautes de certains modèles existants. Ce même bandeau est également d'actualité au niveau de la poupe.

Les amoureux de la marque auront remarqué pour leur part la forme du montant C, qui rappelle celui de la Golf de 4e génération. Petite particularité, avec des poignées de portes arrière dissimulées.

Dans l'habitacle, la planche de bord sera composée d'un écran multimédia de 12,9 pouces fonctionnant grâce à tout nouveau système d'exploitation. Contrairement aux modèles actuels, les commandes de climatisation sont physiques. Elles sont positionnées sur la partie inférieure de la console centrale. La console centrale recèle de nombreux rangements et une molette au centre permet de choisir les modes de conduite, tandis que la boîte de vitesses reste au volant.

Avec une longueur identique à la Polo (4,05 m), un empattement similaire avec la Golf (2,60 m), l'ID.2 proposera une habitabilité intéressante et surtout un coffre très généreux compris entre 490 et 1 330 litres. À cela s'ajoute un sous-coffre, mais surtout un rangement inédit de 50 litres se trouvant sous la banquette. Grâce à la banquette rabattable selon le schéma 2/3-1/3, il sera possible de profiter d'une longueur maximale de chargement de 2,20 m.

Au-delà de son prix, la future ID.2 promet d'être richement équipée. Ainsi, elle devrait proposer de série un régulateur de vitesse adaptatif, les projecteurs Matrix LED reliés par un bandeau lumineux comme sur d'autres modèles de la marque, l'aide au stationnement avec mémoire, les sièges électriques avec fonction massage, la recharge des smartphones par induction au niveau de la console centrale, mais également dans le dossier des sièges avant, ainsi que du toit panoramique.

Développée à partir de la plateforme MEB Entry, cette ID.2, qui sera une traction sera animée par un puissant moteur électrique de 166 kW (226 ch) alimenté par une batterie de 56 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 450 km. Volkswagen annonce un temps de recharge de 20 minutes pour passer de 5 à 80 % de la batterie en courant continu. Elle sera aussi pourvue d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif.

Volkswagen continue donc son offensive électrique. Après l'ID.3 restylée tout juste présentée, la version longue de ID Buzz et la berline ID.7 révélée le mois prochain, le constructeur a confirmé lancer pas moins de dix modèles électriques d'ici 2026. Le modèle de série dérivé de ce concept en fera bien évidemment partie, mais ce ne sera pas tout, car il y aura aussi un SUV compact et surtout un modèle à moins de 20 000 €.