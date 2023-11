Une fin compliquée pour la Dacia Spring électrique

« Selon stock disponible ». Voilà ce que vous pouvez désormais lire sur le site internet de Dacia France lorsque vous configurez un exemplaire de la Spring, cette micro-citadine électrique qui fait partie des meilleures ventes des véhicules électriques chez nous grâce à son prix le plus bas du marché. Cette mention inédite fait justement référence au tarif de la voiture, affiché sur le site avec la déduction du bonus écologique de 5 000€ à 15 800€ au lieu de 20 800€ prix catalogue. En raison de sa fabrication en Chine, cette Spring doit être écartée du bonus écologique dès l’année prochaine et le constructeur roumain prépare ce changement fiscal.

« La mention fait référence au prix affiché qui est bonus déduit, donc sous réserve d’une livraison au 15 mars », nous expliquent les communicants de Dacia France. « En fonction de la configuration du véhicule, il se peut qu’il arrive après le 15 mars et donc que le prix ne prenne plus en compte la déduction du bonus », nous précisent-ils. Les commandes passées avant le 15 décembre prochain doivent théoriquement bénéficier de ce bonus car ils correspondent à une livraison organisée avant le 15 mars 2024, date limite pour l’obtention du bonus écologique de 2023. Même si la liste des véhicules éligibles au bonus écologique 2024 ne sera connue que le 15 décembre prochain, la Dacia Spring n’en fera pas partie et le constructeur a déjà été mis au courant.

Invendable à partir de 2024 ?

Si les communicants de Dacia France nous assurent que cette Spring restera bien en vente après le 15 décembre, la perspective de la voir continuer à jouir d’un joli succès sans les 5 000€ du bonus écologique français parait assez improbable. Certes, l’arrêt du bonus écologique va également toucher d’autres modèles chinois bon marché comme la MG4 (proposée à partir de 29 990€), la Leapmotor T03 (25 990€) ou la BYD Dolphin (28 990€). Et les autos comme la Peugeot e-208 ou l’Opel Corsa Electric restent plus chères même une fois leur bonus écologique déduit (à partir de 29 850€). Mais l’année prochaine, Citroën lancera sa fameuse ë-C3 à 23 300€ qui bénéficiera bien du bonus écologique. Elle coûtera donc moins cher que la Spring (18 300€ après bonus) et offre sur le papier de bien meilleures prestations que la Spring à l’habitabilité et aux performances très limitées.

En France, la carrière de la Spring paraît donc fortement compromise après la disparition du bonus écologique. Dacia prépare en revanche une grosse mise à jour technique pour l’année prochaine qui pourrait relancer sa carrière…à condition qu’elle fasse de gros progrès techniques pour s’aligner sur ses nouvelles rivales.