Enfin une promo intéressante sur la vieille Fiat Panda

Nous avons pris le volant de la « nouvelle » Panda Hybrid au début de l’année. Convertie aux normes GSR2 désormais obligatoires sur le marché automobile européen, la micro-citadine italienne continue son bout de chemin aux côtés de la nouvelle citadine Grande Panda.

Hélas, son rapport prix-prestations s’est un peu dégradé : elle coûte désormais 15 900€ en version de base et 18 700€ en finition Pandina « haut de gamme ». Sachant que la Grande Panda demande 18 900€ avec un très bon niveau d’équipement, 100 chevaux et une boîte automatique, il n’y a plus vraiment de quoi craquer pour cette modeste auto de 70 chevaux à boîte manuelle offrant des prestations nettement moins bonnes. La Tipo diesel, elle, démarre toujours à 16 900€.

Une promo intéressante

Mais voilà une bonne nouvelle : Fiat France propose désormais une remise de 2 910€ pour la Panda Hybrid de base. Au lieu de 15 900€, elle revient ainsi à 12 990€.

C’est le prix d’une Dacia Sandero de base, équipée de son petit bloc essence de 65 chevaux et dépourvue de la climatisation. L’Italienne, elle, possède bien la climatisation manuelle même si elle ne peut pas rivaliser avec la Roumaine au registre de l’espace aux places arrière et dans le coffre.

Sous conditions de reprise

Hélas, cette offre est uniquement valable en cas de reprise, comme le précise Fiat France. Pour en bénéficier, il faut donc théoriquement disposer d’un vieux véhicule à faire reprendre. Mais peut-être que certains concessionnaires accepteront de l’appliquer gracieusement en dehors de ce cadre, qui sait ?

