Quel dommage que la "nouvelle" Fiat Pandina soit si chère !

EN BREF 3,69 mètres de long 70 chevaux A partir de 15 900€ 17 900€ en finition Pandina Entre 50 et 125€ de malus 2025

Les vieilles Fiat de l’ère FCA continuent leur bout de chemin alors que les nouveaux modèles conçus sous l’ère Stellantis se lancent sur le marché. Après la Tipo revenue en diesel de 130 chevaux et version tricorps avec un rapport prix-prestations vraiment très surprenant, on s’intéresse cette fois à la Panda de troisième génération légèrement modifiée l’année dernière pour passer les normes européennes GSR2. Dans le premier communiqué officiel publié en février 2024, elle s’appelait d’ailleurs « Pandina » pour se différencier de la nouvelle Grande Panda, cette citadine cousine de la Citroën C3 aux dimensions plus imposantes (3,99 mètres de long contre 3,69 mètres pour la Panda apparue en 2012 et appartenant à la classe des micro-citadines où évoluent les Renault Twingo, Kia Picanto, Hyundai i10 et autres Toyota Aygo X).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Mais il faut en fait l’appeler « Panda Classic » (ou « Panda Hybrid » d'après le configurateur en ligne) , le nom « Pandina » ne désignant finalement que sa finition haut de gamme (l’entrée de gamme se contente de « Panda »). Elle ne change pas extérieurement et reprend, dans la finition Pandina, le « kit carrosserie » de l’ancienne Panda Cross avec des coloris et des marquages spécifiques pour la rendre plus mignonne. Outre les jantes de 14 pouces au design spécifique, elle reçoit plein de badges « Pandina » à l’extérieur et à l’intérieur.

Dans cet intérieur, outre les équipements rendus obligatoires par la réglementation GSR2, on trouve une nouvelle instrumentation entièrement numérique à côté de la petite tablette tactile centrale de 7 pouces. La finition Pandina apporte aussi une planche de bord à l’encadrement blanc et une sellerie à la décoration plus « chaleureuse », mais on se contente d’une qualité de finition vraiment basique et d’un niveau d’équipement moyen (pas de climatisation automatique ni de caméra de recul).

Pire, on se rappelle de la taille réduite de la voiture au moment de s’installer aux places arrière : la garde au toit excelle mais les plus de 1,80 mètres se retrouvent avec les genoux incrustés dans le dossier du siège conducteur si quelqu’un du même gabarit est assis devant. Dommage car avec 225 litres de coffre et une forme pratique (avec aussi un seuil de chargement assez bas), cette toute petit auto reste polyvalente par bien des aspects.

Sur la route, une microcitadine attachante aux capacités limitées

Une fois derrière le gros volant, on retrouve une position de conduite très haute comme dans la 500 thermique reposant sur la même plateforme (et l’ancienne Ford Ka). Il n’y a aucune grosse différence par rapport à la Panda de troisième génération lancée en 2012, avec les mêmes petits défauts : la commande de boîte (manuelle à six vitesses) se montre un peu caoutchouteuse et malgré l’alterno-démarreur permettant à fiat de revendiquer un peu pompeusement l’appellation « Hybrid » ainsi que la masse limitée (qui passe quand même à 1 055 kg), le petit 3 cylindres 1,0 litre de 70 chevaux et 92 Nm de couple ne se montre pas particulièrement frugal avec une consommation relevée de 6,7 l/100 km relevés (via l’ordinateur de bord) sur un Paris-Marseille à 130 km/h et à un peu moins de 7 litres aux 100 en ville. Si les performances suffisent dans la vie de tous les jours malgré la faible puissance du bloc (0 à 100 km/h en 13,9 secondes), on retombe vite à 80 km/h au régulateur à 130 km/h dans les montées sur autoroute où il faut repasser en quatrième pour reprendre de la vitesse. Avec le réservoir de 38 litres, l’autonomie maximale en voyage passe sous les 400 km.

Et pourtant, il y a largement de quoi tomber sous le charme de cette vieillissante petite auto imparfaite mais touchante par son style et son caractère. C’est bête à dire mais elle paraît très italienne, surtout à l’heure où les productions de Fiat reposent désormais toutes sur les mêmes plateformes que les modèles de chez Peugeot, Citroën ou Opel. Elle offre simplement beaucoup moins de confort, d’habitabilité et de performances que des citadines du segment supérieur comme la dernière Citroën C3. Et vous allez voir, en apprenant son prix, que ça pose problème…