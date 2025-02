Quel dommage que la "nouvelle" Fiat Pandina soit si chère !

15 900€, voilà donc le prix de base de la Panda Classic en finition City (contre 17 900€ pour la finition Pandina haut de gamme) avec tout de même 1 000€ de remise immédiate. La Renault Twingo de troisième génération ayant récemment disparu du catalogue, la petite Italienne se compare à la Kia Picanto démarrant à 16 290€ avec son petit moteur de 63 chevaux en finition de base, la Hyundai i10 demandant au moins 18 400€ avec le même moteur en version quatre places (ou 20 500€ en cinq places !) ou encore la Toyota Aygo X affichée au moins 18 900€ avec 72 chevaux sous le capot (et une remise actuelle de 2 000€). Légèrement plus chère (18 990€ avant la belle remise actuelle de 1 800€), la Suzuki Swift plus grosse et plus spacieuse bénéficie à ce prix d’un bien meilleur équipement de série et d’un moteur de 82 chevaux. Du côté des vraies citadines de segment B, enfin, la Citroën C3 frappe assez fort avec son addition à 15 240€ avec son moteur de 100 chevaux à boîte manuelle, ou à 17 950€ en finition « Plus » mieux équipée. A 18 900€, sa cousine la Fiat Grande Panda s’offre même le luxe d’une boîte automatique. N’oublions pas non plus la Dacia Sandero, à partir de 12 990€ en finition de base avec le moteur de 65 chevaux (et sous les 16 000€ avec un meilleur équipement et le moteur GPL de 100 chevaux).

A retenir : une belle occasion manquée

Certes, la Panda Classic reste compétitive quand on la compare aux autres micro-citadines du segment A de chez Toyota, Hyundai et Kia. Mais son rapport prix-prestations paraît objectivement moins bon que celui d’une Dacia Sandero, d’une Suzuki Swift à l’équipement de pointe ou même des deux nouvelles citadines du groupe Stellantis, les Citroën C3 et Fiat Grande Panda. Voilà pourquoi on ressent un gros sentiment de frustration tant cette petite Italienne pourrait incarner la parfaite voiture populaire premier prix, forte de son adorable petite bouille et de son authenticité assez touchante. Comment peut-elle justifier un prix quasiment au niveau de celui de sa grande sœur la Tipo, cette compacte diesel au tarif absolument imbattable ?

Sachant que Fiat France propose déjà une remise automatique de 1 000€ pour la voiture, peut-être qu’il sera possible de demander un geste supplémentaire en concession. Mais la seule adaptation aux normes GSR2 (également valable pour la Tipo) ne suffit pas à expliquer ces tarifs car on parle d’une voiture commercialisée depuis 2012 probablement déjà rentabilisée depuis longtemps. Bref, quel dommage !

Caradisiac a aimé

Son look toujours aussi mignon

Son vrai petit côté "italien"

Très agréable à utiliser en ville

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix qui nous paraît trop élevé

L'habitabilité arrière

La consommation et les performances moyennes