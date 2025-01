Une remise intéressante pour la chère Suzuki Swift

La Suzuki Swift mesure 3,86 mètres de long. Cette taille la positionne (depuis sa toute première génération) entre les micro-citadines du genre de la Renault Twingo et les citadines du segment B comme la Clio (qui mesurent généralement un peu plus de 4 mètres de long).

Le tarif de cette Swift relève hélas bien du vrai segment B : avec 18 990€ en prix de base dans sa version essence 1,2 litre de 82 chevaux à boîte manuelle à cinq vitesses, elle s’approche des Renault Clio (à partir de 19 600€), Peugeot 208 (19 310€ après remise) et coûte même plus cher que la Citroën C3 affichée à partir de 14 990€. Certes, elle possède à ce prix un très bon niveau d’équipement de série avec l’écran tactile central de 9 pouces avec connectivité smartphone et surtout le régulateur de vitesse adaptatif de série en plus de la climatisation manuelle.

Une remise de 1 800€

Mais Suzuki France fait donc un petit geste pour convaincre la clientèle : une remise de 1 800€ qui abaisse son prix de base à 17 190€. Même si l’auto reste un peu moins spacieuse que les citadines du segment B, elle se retrouve avec un rapport prix-équipement à la pointe par rapport à ces dernières : dépourvue du régulateur de vitesse adaptatif (mais affichant une présentation extérieure plus soignée), la Citroën C3 de 100 chevaux coûte 17 950€ en finition « Plus ». Les autres coûtent toutes bien plus cher quand on ajoute des équipements similaires. Bref, la Swift devient franchement compétitive pour ceux qui ne cherchent pas la meilleure habitabilité possible dans leur citadine.

