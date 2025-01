Voitures neuves : les promotions de janvier 2025

Après une année 2024 décevante pour les constructeurs automobiles sur le marché français, vont-ils faire de plus gros efforts en 2025 pour faire remonter les ventes ? Hélas, on constate que certains d’entre eux continuent aussi à augmenter leurs prix. Chez Hyundai, par exemple, mais aussi chez Toyota, Citroën ou même chez MG et BYD où les remises ne sont plus aussi spectaculaires qu’avant. La Fiat 500 électrique, dont les ventes peinent à grimper, bénéficie aussi d’une réduction désormais moins grosse (avec un « super bonus » de 6 000€ contre 8 000€ jusqu’à la fin de l’année dernière). Heureusement, il y a des contre-exemples.

La bonne affaire du mois : Hyundai i10 et Volkswagen T-Roc

Chez Hyundai, la remise la plus intéressante du mois concerne sa voiture la plus petite. La i10, sa micro-citadine thermique rivale des Renault Twingo et autres Toyota Aygo, se retrouve à 14 850€ au lieu de 18 400€ soit 19,3% de remise. Chez Volkswagen, le T-Roc passe au-dessus des -20% et tombe à 22 040€ en prix de base avec un moteur de 110 chevaux (ce qui reste certes assez élevé dans l’absolu). On note toujours des remises intéressantes sur le stock de Skoda, certaines Renault disponibles tout de suite ou les Nissan Juke et Qashqai.