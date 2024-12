Fiat offre 8 000 € de bonus VE pour tout le monde jusqu'au 31 décembre 2024

Une fois n'est pas coutume, les pouvoirs publics ont décidé d'anticiper la mise en place des nouveaux bonus 2025. Et ceux qui suivent l'actualité automobile le savent donc, depuis le 2 décembre dernier, les montants des bonus à l'achat d'un véhicule électrique ont été très sévèrement minorés, et ont même disparu pour les voiturettes, et les utilitaires électriques, du moins sous leur forme actuelle.

Et pour les véhicules particuliers, terminés les 4 000 € de bonus automatique pour tout le monde, quel que soit le revenu du ménage, et finis les 7 000 € maximum pour les plus faibles revenus.

La nouvelle grille est bien plus restrictive, soit 2 000 € pour les plus hauts revenus, ceux supérieurs à 26 200 € (Revenu fiscal de référence par part), 3 000 € pour les revenus compris entre 16 300 € et 26 200 €, et 4 000 € maximum pour les revenus inférieurs à 16 300 €.

Face à ce coup de rabot sans précédent, le constructeur Fiat vient de lancer une offre qui pourra intéresser ceux qui d'une part voulait acquérir un VE, et d'autre part s'intéressaient à un modèle de la marque.

Ainsi, l'Italien propose un bonus de 8 000 € pour tout le monde, quels que soient les revenus du ménage. Cela double le bonus écologique pour les plus faibles salaires, et le quadruple même pour les plus hauts (ceux qui en ont le moins besoin, au passage, c'est dommage mais l'offre est ainsi égalitaire).

Dans la limite des stocks disponibles...

"À la suite des annonces du gouvernement sur l’anticipation d’application du bonus écologique selon les conditions 2025, Fiat poursuit son engagement sur ce mois de décembre 2024 pour défendre une accessibilité à la mobilité 100 % électrique. En réponse au décret du 29 novembre 2024 officialisant des bonus écologiques réduits pour une mise en application dès le 2 décembre 2024, Fiat se positionne en garantissant le Bonus écologique à 8 000 € pour tous, sans aucune condition de revenu, dans la limite des stocks disponibles." précise donc le communiqué reçu ce jeudi soir.

Dans la limite des stocks disponibles lit-on. Il faudra donc, pour les acheteurs potentiels, ne pas traîner pour signer un bon de commande. Et dans l'état actuel de la gamme Fiat, cela ne concerne pour le moment que deux modèles : la citadine 500e et le SUV urbain 600e, puisque la Grande Panda électrique n'est pas encore commandable. Il y a fort à parier que Fiat propose ce coup de pouce pour aider aussi à écouler sa 500e, dont les ventes patinent depuis le début de l'année.

En tout cas, ces deux modèles sont déjà proposés, sans cette offre, à partir de 109 €/mois pour la 500e et 189 €/mois pour le 600e, en LOA ( 3 500 € d'apport pour la 500e et 4 000 € pour le 600e). L'apport devrait logiquement être réduit avec cette nouvelle offre, à moins que ce ne soient les loyers qui baissent. Surveillez le site de la marque, qui n'est pas encore mis à jour pour le moment.