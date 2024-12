L'étonnante suppression du bonus écologique pour les voiturettes électriques

Vous le savez, les conditions du bonus écologique français viennent de changer pour l’année 2025. Même si le gouvernement vient d’être renversé, ce bonus écologique 2025 restera en application puisqu’il a été officiellement validé le 2 décembre dernier à l’occasion de la publication du décret.

Et ce nouveau bonus écologique, qui va de 2 000€ à 4 000€ en fonction des revenus de l’acheteur de voiture électrique neuve, ne prévoit plus d’aide pour l’achat de quadricycles légers et lourds du genre de la Citroën Ami ou, pour les modèles capables de rouler jusqu’à 80 km/h avec un permis de conduire, des Microlino et autres nouvelles Mobilize Duo.

900 € en moins

Pour l’achat de tous les quadricycles électriques du marché, qu’ils soient « légers » (limités électroniquement à moins de 50 km/h en vitesse maximale) ou « lourds » (limités à 80 km/h en vitesse maximale avec parfois des batteries plus grosses selon le constructeur), n’ont donc plus droit aux 900€ de subventions. De quoi probablement nuire aux ventes de ces véhicules, qui conviennent à tous ceux qui ne circulent qu’en ville (rappelons qu’ils n’ont pas le droit de prendre les autoroutes et les voies rapides). Ce changement va-t-il avoir un impact sur leurs ventes en France ? Rappelons que ce bonus écologique disparaît aussi pour les deux roues électriques.