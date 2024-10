Citroën n’aurait jamais imaginé vendre à la pelle de sa voiturette sans permis, l’Ami, quand ils l’ont lancée en 2020. Moquée, traitée de bac de recyclage sans poignée, de grille-pain, de baignoire (même pas étanche…), ou pire encore (et par la marque elle-même dans ses publicités !), elle a pourtant trouvé son public, et près de 65 000 acheteuses/acheteurs depuis le début de sa commercialisation. Inespéré, d’autant que quelques soucis de fiabilité ont émaillé sa carrière, ce qu’un énorme rappel s’est normalement chargé de résoudre.

dailymotion La Citroën Ami change de visage à l'occasion du Salon de Paris 2024

Mais depuis l'été 2023, Fiat, qui appartient au même groupe que Citroën (Stellantis), a décidé de lancer sa propre version de l’Ami. Admirablement recarrossée, mignonne comme un cœur (bien plus que le modèle aux chevrons), la Topolino, puisque c’est son nom, fait de l’ombre à celle qui lui a donné ses dessous techniques.

Pour Citroën, c’est l’occasion, après 4 ans, de modifier alors quelque peu le physique de son modèle, pour lui redonner de l’intérêt. Mais vous allez le voir, les modifications ne sont pas non plus de nature à transcender le design. Mais à lui donner un nouveau regard, tout en la laissant parfaitement reconnaissable.

Transformée mais toujours symétrique (sauf les portes) !

Déjà l’année dernière, Citroën avait décidé de modifier l’unique couleur de « carrosserie » de l’Ami, passant du gris à un gris/marron baptisé « night sepia », ce qui vous en conviendrez, ne pouvait être considéré comme un restylage.

Mais cette fois-ci, les chirurgiens plastiques ont quand même joué du bistouri. Tout l’avant de l’auto, et donc l’arrière, puisque l’AMI conserve son concept de symétrie proue/poupe, est revu. Les phares, situés auparavant très bas, ont pris l’ascenseur et se retrouvent juste en dessous du pare-brise. De nouveaux yeux entourés d’une grosse pièce de plastique noir, striée sur les côtés, qui lui donnent un aspect de bague de réglage d’un objectif d’appareil photo. Le tout n’étant toutefois pas complètement rond…

Du coup, les clignotants, qui étaient auparavant à la place des feux, migrent vers le bas du bouclier. Et sans surprise, c’est le nouveau logo de la marque qui trouve sa place au milieu de cette nouvelle pièce. A l’avant comme à l’arrière donc.

Les flancs se payent aussi désormais une petite référence au passé glorieux de la marque, c’est à la mode, en adoptant sur l’aile avant une rangée de stries, qui rappelleront sans ambiguïté celles de la 2 CV. Elles ne sont pas ouvertes ici, juste suggérées.

Le gabarit, lui, n’a pas changé avec toujours 2,41 m de long, 1,39 m de large et 1,52 m de haut. Et l’on peut toujours personnaliser l’enveloppe, en sélectionnant des décorations de couleur parmi trois choix possibles (des "packs color"). Et ceux-ci incluent de très couvrants enjoliveurs de roue, qui ne passeront à l’évidence pas inaperçus.

Un habitacle inchangé, malheureusement !

Dans l’habitacle, par contre, pas de changement. Et c’est dommage. Nous aurions en effet hautement apprécié que Citroën, enseigne réputée pour son confort, se penche sur le cas de la sellerie de l’Ami, dont le plastique à peine mou qui recouvre les sièges, est encore moins épais qu’un sandwich SNCF…

Las, c’est le statut quo et nos séants en seront pour leurs frais. Statu quo aussi pour le dessin et l’aménagement intérieur, qui ne bouge pas. On notera que la commande du sélecteur de marche avant/arrière/neutre se situe désormais sous le support de smartphone, et non plus à gauche du siège conducteur, où il était particulièrement difficile d’accès. Mais ce n’est pas nouveau, c’est le cas depuis novembre 2023.

Et l’accès aux deux places se fait toujours de façon asymétrique. Le passager a droit à une portière "dans le bon sens" tandis que le conducteur s’insère à sa place en ouvrant une porte "suicide".

Techniquement, aucune évolution non plus pour l’Ami restylée. On a toujours affaire à un quadricycle léger, dont la conduite est accessible à partir de 14 ans, limité à 45 km/h, dont le moteur de 6 kW, soit 8,2 ch puise son énergie dans une batterie de 5,5 kWh, qui lui offre une autonomie de 75 km maximum. Cette dernière se recharge en 4 heures sur une prise domestique.

Les tarifs ne sont pas encore connus, mais devraient rester assez stables, soit à partir de 8 000 €.

N’hésitez pas, pour ceux qui se rendent au Mondial de l’auto de Paris, à venir la découvrir sur le stand de la marque aux chevrons, du 15 au 20 octobre 2024.

Toutes les infos pratiques sur le Salon de Paris 2014 sont disponibles ici :

https://www.caradisiac.com/toutes-les-infos-sur-le-mondial-de-l-auto-de-paris-2024-211447.htm