Toutes les infos sur le Mondial de l'auto de Paris 2024

Le Mondial de l’Auto de Paris, ça fait déjà 126 ans que ça dure. Comme les autres grands salons automobiles européens (et américains), il a connu des heures plus difficiles ces dernières années à la suite de la crise du covid-19. Mais alors que celui de Genève a finalement été terrassé par le désintérêt des marques automobiles à son égard, celui de Paris survit et reprend même du poil de la bête pour cette édition 2024 avec davantage d’exposants prévus qu’il y a deux ans : à l’époque, il n’y avait que des marques françaises et chinoises dans la capitale !

Les dates du Mondial de l’Auto de Paris 2024

Le Mondial de l’Auto de Paris 2024 se tiendra du 14 au 20 octobre 2024. Le premier jour sera réservé à la presse et aux invités, le public ne pouvant visiter l’évènement qu’à partir du 15 octobre jusqu’au 20 octobre.

Les horaires du Mondial de l’Auto de Paris 2024

Voici les horaires précis du salon pour toutes les journées ouvertes au public :

Mardi 15 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Mercredi 16 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Jeudi 17 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Vendredi 18 octobre : 09h30-22h00 (dernier accès 21h00)

Samedi 19 octobre : 09h00-22h00 (dernier accès 21h00)

Dimanche 20 octobre : 09h00-18h30 (dernier accès 17h30)

Le samedi et le dimanche se tiendront deux nocturnes sur le salon, avec des ambiances plus « festives » que lors des horaires classiques de la journée.

Les prix des billets du Mondial de l’Auto de Paris 2024

L’entrée coûtera 18€ la journée en semaine, 22€ pour le week-end (avec le choix d’un créneau horaire sur le matin ou l’après-midi uniquement), 16€ pour les deux soirées du vendredi et du samedi (de 18h30 jusqu’à la fermeture) et 10€ pour les enfants en semaine (12€ le week-end). Il était possible d’obtenir des billets un peu moins chers (16€) au lancement de la billetterie en ligne.

Les marques automobiles du Mondial de Paris 2024

Elles seront plus nombreuses qu’en 2022, avec une liste désormais exhaustive des exposants pour cette nouvelle édition. Il y aura :

Alfa Romeo

Alpine

Audi

BYD

BMW

Cadillac

Citroën

Dacia

Delage

DS

Citroën

Ford

GAC

Hongqi

Iveco

Kia

Leapmotor

Maxus

Mini

Peugeot

Renault

Skoda

Tesla

Volkswagen

XPeng

Les grosses nouveautés du Mondial de Paris 2024

Parmi les têtes d’affiche, on pense notamment à l’Alpine A290 qui a déjà été dévoilée en marge des 24 Heures du Mans 2024). Les visiteurs pourront redécouvrir sa cousine la Renault 5 E-Tech Electric récemment essayée par Caradisiac, mais aussi les Dacia Duster et Spring déjà vues à Genève. Mais l'attention sera sans doute captée par la nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, pas loin du nouveau SUV électrique d'Alpine présenté sous la forme d'un show-car. Sans oublier le Dacia Bigster, le nouveau grand frère du Duster. Ou encore le Renault Emblème, un concept-car dont le style paraît prometteur pour les futurs modèles de la marque au losange.

Chez Mini, le petit Aceman côtoiera les autres nouveautés de la marque et chez BMW, il y aura la nouvelle Série 5 break, la M5, la toute dernière Série 1 et le nouveau X3.

Chez Citroën, le nouveau C3 Aircross prendra la lumière à côté de la récente C3 et chez Kia, le nouveau EV3 électrique jouera les stars du stand près des autres SUV électriques du constructeur. Chez Peugeot, ce sont les nouveaux E-408, E-3008 Long Range et E-5008 Long Range qui prendront la lumière à côté des autres variantes de la gamme. Il y aura aussi l'Alfa Romeo Junior et Leapmotor, cette fameuse marque chinoise intégrée au catalogue européen de Stellantis avec la T03 désormais proposée à prix cassé. Du côté du groupe Volkswagen, les visiteurs pourront découvrir le nouveau Q6 e-tron d'Audi mais aussi la Volkswagen Golf restylée et le Skoda Elroq, ce nouveau petit SUV électrique.

Il y aura aussi des expositions à côté des voitures neuves exposées par les marques, notamment une collection d'autos devenues célèbres au cinéma et dans les séries mais aussi un rassemblement de voitures qui ont compté dans l'histoire.