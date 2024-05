Prenez un Kia EV9, de 5,01 m de long, compactez-le, et vous obtiendrez un EV5 de 4,62 m. Continuez alors à compacter, et vous obtiendrez un EV3, qui du long de ses 4,30, fait figure de nouveau SUV urbain électrique du constructeur coréen. Et si on les compare tous les trois, c'est que l'air de famille est indéniable, toutes proportions gardées vous l'aurez compris.

Ces trois modèles sont les derniers-nés électriques de Kia (on a eu, avant, l'EV6, le Niro EV et le e-Soul), et l'EV3 est le plus important d'entre eux, du moins sur notre marché, friand de SUV citadins à gabarit contenu. Enfin contenu... Les 4,30 m de long et 1,85 m de large pour 1,56 m de haut ici proposés en font un bébé déjà bien potelé, mais comparable à un concurrent frontal tricolore (soigneusement "oublié" par Kia dans sa liste...), le E-2008, qui mesure la même taille entre les deux pare-chocs.

dailymotion Kia EV3 : énorme autonomie, mais à quel prix ? (présentation vidéo)

Les autres concurrents sont un peu moins grands, et très divers, Kia citant assez pêle-mêle les Volkswagen ID.3 (4,26 m), sa cousine Cupra Born (4,32 m) qui sont plutôt des compactes, le Smart #1 (4,27 m), le Volvo EX30 (cousin du Smart, 4,23 m) ou encore la Renault Mégane E-Tech (plutôt une compacte/crossover également, 4,20 m). Autant dire que le coréen sera attendu au chapitre habitabilité.

Mais attardons-nous pour commencer sur les aspects techniques, une fois n'est pas coutume, car ils méritent le détour, et sont riches en gros chiffres.

Deux batteries dont une énorme, une autonomie annoncée exceptionnelle

Partant de la plateforme E-GMP du constructeur, dans sa version la plus courte à empattement de 2,68 m, les ingénieurs ont réussi à caser une batterie à la capacité rarement vue (voire jamais vue) dans la catégorie. En effet, la version "grande autonomie" dispose d'une pile de 81,4 kWh. C'est énorme, sachant que chez les SUV urbains, on observe plutôt entre 51 kWh et 60 kWh, voire 77 kWh maximum.

Du coup, l'autonomie, qui n'est pour le moment qu'une estimation pessimiste nous a-t-on dit, est annoncée à 600 km en cycle mixte (lors du tournage, on nous avait annoncé 560 km, d'où la petite erreur dans la vidéo). Bien mieux que les 406 km d'un E-2008 54 kWh (51 kWh nets), ou même que les 545 km revendiqués par une VW ID.3 77 kWh.

Mais ça, c'est pour la grosse batterie. Il existera aussi une version à petite batterie, qui avec un réservoir à électrons de 58,3 kWh de capacité, promet plutôt 410 km parcourus sur une charge.

Les possibilités de recharge sont différentes pour les deux batteries. Si c'est 11 kW en courant alternatif pour tout le monde, la charge rapide encaisse 102 kW pour la petite batterie, et 128 kW pour la grosse, ce qui permet de récupérer de 10 % à 80 % de capacité en 31 minutes dans les deux cas. Des valeurs dans la moyenne de la catégorie.

Le moteur est lui identique quelle que soit la taille de l'accumulateur. Il développe 204 ch et 283 Nm de couple (ce qui paraît peu pour la puissance). La vitesse maxi est fixée à 170 km/h. Et le 0 à 100 km/h est effectué en 7,4 secondes avec la moins lourde petite batterie et 7,7 secondes avec la version "grande autonomie".

L'architecture reste en 400 Volts, contrairement à la Kia EV6 qui est en 800 Volts, mais l'EV3 permet aussi la charge bidirectionnelle V2L, qui permet de brancher des appareils électriques ou de les recharger, via la prise de l'auto et un adaptateur dédié. Il sera aussi prêt pour le V2G (Vehicule to Grid) pour fournir du courant au réseau électrique national, V2H (Vehicule to Home) pour alimenter son propre domicile, et V2V (Vehicule to vehicule) pour recharger un autre VE. L'EV3 est également doté de la fonction "Plug and charge" qui permet sur les bornes compatibles de simplement brancher son auto, et la recharge commence, la borne détectant à qui elle a affaire et facturant directement le propriétaire, et du "Smart charging" qui permet de faire varier la puissance de recharge selon les besoins ou les limites du réseau électrique national. Bref, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, si l'on excepte l'architecture 800 Volts.

Un style proche des grands frères, et assez lisse

Fermons cette (grosse) parenthèse technique, pour revenir à des considérations plus artistiques. Nous l'avons dit, l'EV3 ressemble à ses grands frères, mais en réduction. Le style est donc tout aussi décalé et original, ce qui est un trait caractéristique de toutes les dernières productions coréennes, que l'on parle de Kia ou de la marque sœur Hyundai.

Ici les designers ont cherché à évoquer à la fois la robustesse mais aussi la simplicité, dans un style baptisé "Opposites United" (l'alliance des contraires). Le résultat est un ensemble assez massif, mais sans excès, présentant cependant des surfaces très lisses, sans artifices inutiles de style, comme on peut le voir sur les modèles Sportage par exemple, aux lignes bien plus travaillées.

La calandre donne à voir la dernière interprétation la plus moderne de la calandre "tiger nose", avec ses décrochés supérieurs et inférieurs, mais elle englobe désormais presque les optiques, qui elles sont complexes, avec des feux à LED verticaux et une signature lumineuse en forme de boomerang. La finition GT Line présentée disposait de plastiques noir laqué, aussi bien sur le bouclier avant que les flancs, les arches de roues ou la partie arrière, que l'on ne retrouvera pas sur la finition de base. Cette calandre dispose de volets motorisés, qui peuvent s'ouvrir ou pas selon les conditions de conduite, tandis que le châssis est caréné à 80 %. Résultat, le Cx est particulièrement bas pour un SUV, avec une valeur de 0,267.

Le profil se distingue de suite par ses tours d'ailes de forme géométrique, ses jantes qui semble carrées (on vous rassure, elles sont bel et bien rondes...), des poignées affleurantes, dont celles des portes arrière sont intégrées au montant arrière, un pavillon flottant terminé par un très long becquet aérodynamique et qui descend en pente douce vers la poupe.

Cette dernière est également très lisse et verticale. Les feux sont également assez travaillés et adoptent aussi une signature lumineuse en forme de boomerang, le designer de l'auto parlant lui de signature "star map" (carte des étoiles), ce qui nous semble un peu prétentieux.

Un habitacle spacieux et technologique

Dans l'habitacle, on est frappé d'emblée par la sensation d'espace qui se dégage. La pub Renault disait "Et si le vrai luxe, c'était l'espace". Aujourd'hui, l'Espace de Renault en manque cruellement, mais pas ce Kia EV3. Difficile de savoir si c'est la planche de bord plate et située assez bas, les coloris clairs des matériaux utilisés, ou la largeur importante qui donnent ce sentiment. Sans doute un peu des trois. C'est en tout cas très agréable. Le dessin est lui sans fioriture, assez zen.

Toutefois, la qualité des matériaux est assez disparate. Si les endroits où l'on pose les mains et les coudes sont moussés, le haut de planche de bord est en plastique dur, et le bandeau qui traverse l'habitacle, à l'aspect tissu, s'il est visuellement agréable, l'est beaucoup moins au toucher, et fait un bruit désagréable quand on y pose les mains. Le constructeur coréen insiste sur la présence grandissante dans ses voitures de matériaux recyclés, en l'occurrence ici 28,5 kg de matière issus du recyclage.

Une des innovations de cet intérieur, sorte de tablette coulissante située entre les deux sièges, sous l'accoudoir, est une bonne idée. On peut y poser, lors d'un arrêt recharge par exemple, une boisson, son repas, une tablette ou même son ordinateur portable. Elle manque cependant d'un peu de largeur pour accueillir les objets les plus gros, elle glisse un peu, et elle avait du jeu sur l'exemplaire présenté par Kia (une présérie nous a-t-on dit). Mais le concept est intéressant.

Trônant sur le tableau de bord, une triple dalle numérique, directement reprise du modèle EV9, fait face au conducteur et au passager. Composée de 3 écrans, deux de 12,3 pouces devant le conducteur et pour le multimédia, et un de 5,3 pouces pour gérer la climatisation, situé entre les deux grands, elle participe à l'aspect technologique de cet intérieur. On trouve par ailleurs la recharge par induction pour le smartphone, une sono étudiée par Harman Kardon, spécialiste reconnu de la Hifi et fournisseur pendant longtemps de BMW, des sièges ventilés et chauffants, ou encore un affichage tête haute couleur et la connectivité Android Auto et Apple Car play. On pourra aussi regarder Netflix, écouter Spotify, jouer à des jeux d'arcade via la tablette numérique, et bénéficier de mises à jour sans fil en OTA (Over the air).

Mais ce n'est pas tout, puisque Kia intègre petit à petit dans ses voitures de l'intelligence artificielle. Cette nouveauté sera donc dotée, en série ou en option, de l'IA générative ChatGPT. Elle pourra répondre à pratiquement toutes les questions que vous pourrez lui poser (parfois de façon farfelue il faut avouer), lancer un trajet sur le GPS si vous lui demandez, ou organiser des quiz à thème pour les passagers lors des ennuyeux longs trajets autoroutiers.

En plus des éléments de confort, toutes les aides à la conduite sont présentes, dont la conduite autonome de niveau 2, l'aide au changement de voie, l'évitement automatique pour échapper à un accident, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, la lecture des panneaux, l'alerte de trafic arrière, le parking automatique y compris sans être dans sa voiture, la possibilité d'utiliser son smartphone comme une clé, et d'autoriser ses amis à utiliser l'auto.

Nouveauté, la "i-Pedal 3.0" permet de conduire en mode "one pedal", c'est-à-dire sans avoir besoin de freiner pour s'arrêter, mais tout en pouvant choisir et faire varier son niveau de récupération d'énergie, et donc son niveau de décélération. C'est à notre connaissance la première fois que l'on trouve cette fonction sur une voiture électrique, et cela s'annonce comme bien pratique. Il faudra tester ça lors des essais.

L'EV3 dispose également d'un planificateur de trajet, avec possibilité de régler la capacité de batterie minimum aux arrêts recharge, le pourcentage restant en arrivant à destination, la puissance des bornes.

Enfin, lorsque l'on passe aux places arrière, on constate que l'espace pour les passagers est suffisant, avec de la place pour les jambes, un peu moins pour la tête. Le passager central sera une fois n'est pas coutume assez à l'aise, avec une banquette pas trop dure, et la possibilité de poser ses pieds au sol, grâce à l'absence de tunnel de servitude.

De leur côté, les bagages ne seront pas trop serrés, car 460 litres les attendent derrière la banquette lorsqu'elle est en place, et 1 250 litres lorsqu'elle est rabattue. Un E-2008 de même taille propose seulement 405 à 434 litres, mais 1 467 litres banquette rabattue. De plus, un frunk situé sous le capot permet d'ajouter 25 litres de stockage, que l'on vous conseillera d'utiliser pour les câbles de recharge, ce qui évitera de salir et encombrer le coffre.

À date, les tarifs de cette nouveauté, qui arrivera en Corée du Sud en juillet 2024 puis en France au 3e trimestre, ne sont pas encore dévoilés. On sait simplement qu'étant fabriqué en Corée, il ne bénéficiera pas du bonus écologique, ce que Kia promet de compenser par des tarifs agressifs. Situé sous le Kia Niro EV, dans la gamme, il pourrait se retrouver moins cher en entrée de gamme que ce Niro EV, proposé à partir de 45 690 € au minimum.