Kia revoit un peu le fond et la forme de sa berline EV6

Voici un peu plus de quatre ans que la Kia EV6 sillonne nos routes, une durée qui sonne l’heure du restylage. Nous doutons que les passants se retournent sur son passage, mais quelques différences sont à noter côté esthétique. Tout d’abord, la partie évolue avec un nouveau bouclier, des optiques redessinées intégrant une signature lumineuse inédite. Cette dernière, dite « Constellation », court désormais sur toute la largeur, mais ses formes sont assez complexes. Chacun s’en fera sa propre idée.

La partie arrière est moins modifiée même si l’on remarque les extrémités de la signature lumineuse en forme de pointe, comme à l’avant. Le bouclier se veut plus sportif avec de nouvelles fausses écopes.

L’intérieur n’a rien de révolutionnaire non plus. On note l’apparition d’une nouvelle dalle aux contours plus carrés, d’un nouveau volant, mais aussi d’un démarrage via l’empreinte digitale qui permet aussi de s’identifier pour avoir accès à ses différents paramètres. Par ailleurs, les occupants seront mieux choyés grâce à l’emploi de nouveaux amortisseurs.

Jusqu’à 582 km d’autonomie

L’évolution la plus notable n’est pas visible. Il s’agit de la batterie cachée dans le plancher dont la capacité passe à 84 kWh, un chiffre lui permettant de parcourir jusqu’à 584 km contre 528 km jusqu’ici. Le rayon d’action devient plus confortable, même si un Renault Scénic ou un Peugeot E-3008 peuvent aller respectivement jusqu’à 623 et 701 km.

Autre bonne nouvelle, elle accepte une plus grande puissance de recharge, en passant de 239 à 258 kW. Kia annonce ainsi 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de capacité ou la possibilité de gagner 343 km en 15 minutes. Ce nouvel accumulateur profite d’une meilleure conductivité de la pâte thermique optimisant la gestion de la température et de la répartition thermique pendant la charge. À noter qu’il gagne au passage un kilo.