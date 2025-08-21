Une direction assistée, c’est devenu un élément incontournable dans une voiture moderne. Avec elle, plus besoin de forcer sur le volant pour effectuer des manœuvres, tout est plus simple. Malgré tout, si l’on n’a pas pris soin de cet élément, il peut arriver qu’il se grippe. Heureusement, avec un peu d’entretien votre direction assistée vous assistera pendant des centaines de milliers de kilomètres.

Sur les voitures modernes, il existe désormais trois types de direction assistée : hydraulique, hydro-électrique ou électronique. La première utilise une pompe hydraulique (entraînée par le moteur) et de l’huile de direction, en générant une pression hydraulique cette pompe agit sur un vérin placé sur la direction qui limite les efforts de braquage, pour la deuxième, c’est le moteur électrique qui génère la pression hydraulique, la troisième utilise un moteur électrique intégré à la colonne de direction et contrôlé par un calculateur de direction.

Quel entretien pour une direction assistée ?

En ce qui concerne la direction assistée électrique, l’entretien est pratiquement inexistant. Pour les directions assistées avec circuit hydraulique, il faut contrôler régulièrement le niveau de fluide. Il faut vous aider de la notice d’utilisation de votre véhicule afin de trouver où se situe le bocal dans lequel il y a le liquide de direction. Moteur coupé, dévissez le bouchon du bocal et contrôlez à l’aide de la jauge intégrée (voir sur la notice d’utilisation), si le niveau se situe bien entre le mini et le maxi. Généralement, ce niveau varie peu, et c’est pourquoi, si vous constatez un niveau proche du mini, il est préférable de contacter un professionnel, car il peut y avoir une fuite dans le circuit qui pourra générer le grippage de la pompe et une facture de réparation assez élevée.

Il est toujours possible de remettre du liquide de direction dans le bocal afin de compléter le niveau. Il faut regarder dans le livret d’entretien de votre véhicule le type de liquide et l’indice de viscosité recommandée pour votre véhicule. Si vous avez des doutes sur le produit, le mieux est de s’adresser au concessionnaire de la marque.

En ce qui concerne le remplacement du liquide de direction, il est recommandé de l’effectuer tous les quatre/cinq ans (ou au bout de 100 000 km) afin de protéger le circuit. Le liquide de direction assistée ayant tendance à se charger en humidité, il y a un risque d’oxydation du circuit. Nous vous conseillons pour effectuer cette vidange de vous adresser à un professionnel.

Quels sont les symptômes d’une direction assistée en train de lâcher ?

Des sifflements, des grognements, des cliquetis lorsque vous tourner le volant indique qu’il y a un souci. Il est donc urgent de faire contrôler votre direction assistée.

Une direction assistée saccadée est aussi synonyme d’un problème qui peut concerner la pompe hydraulique ou un capteur, là aussi un contrôle par un professionnel s’impose.

La direction devient très dure, vous êtes obligé de forcer sur le volant. Attention, car elle peut se bloquer complètement. Problème du moteur d’assistance, fuite importante dans le circuit, casse de la courroie entraînant la pompe peuvent être invoqués. Le mieux est de stopper votre auto et de faire appel à votre assistance.

Voyant de direction assistée allumé au tableau de bord : que faire ?

Le voyant de la direction assistée représente un petit volant avec un point d’exclamation. En fonction de la panne, il peut être fixe, clignotant, être orange ou rouge. Son allumage indique que la direction assistée a un souci, mais il peut aussi s’agir d’une information erronée. Si cela vous arrive, la première chose à faire est de vous arrêter, de couper le contact. De vérifier sous le capot le niveau de liquide de direction (si votre direction est hydraulique), de voir aussi s’il n’y a pas un problème de courroie. Si tout est correct, vous pouvez remonter dans votre auto, remettre le moteur en marche et conduire sur quelques mètres. Si le voyant s’éteint, c’est qu’il pouvait s’agir d’une erreur (un bug électrique ou électronique), si le voyant reste allumé ou se rallume ensuite, l’appel à l’assistance devient nécessaire.

