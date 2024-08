Quelle Volkswagen Golf (restylée) choisir ?

Voilà désormais cinquante ans que la Volkswagen Golf peuple le paysage automobile de l’Europe et aussi de la France. Si elle reste toujours l’une des stars du constructeur de Wolfsburg il faut dire cependant que la concurrence a fait d’énormes progrès et que cette Volkswagen Golf de huitième génération, arrivée en 2019 a conne de nombreux bugs (électroniques surtout) qui ont terni un peu son image.

Mais tout cela est oublié avec la Volkswagen Golf 8 restylée puisque la marque allemande a revu sa copie, et elle a aussi baissé les prix de son modèle ! Ne nous emballons pas toutefois, la Golf est toujours assez chère et souvent plus chère que ses principales concurrentes. Mais il est vrai qu’avec une entrée de gamme à 29 990 € c’est 2 400 € de moins ! Mais, car il y a un « mais », il y a aussi des équipements en moins, plus de régulateur de vitesse adaptatif ni de caméra de recul. Des équipements que l’on retrouve sur la finition supérieure Life Plus, un peu moins chère qu’auparavant.

Une gamme toujours aussi large

Des finitions il y en a quatre (Golf, Liafe Plus, Style et R-Line) pour la Golf 8 restylée, auxquelles s’ajoutent deux séries spéciales (VW Edition et Edition 50), Volkswagen n’est pas du genre à faire rétrécir sa gamme comme le font d’autres constructeurs et l’on peut choisir entre six motorisations, trois essence (TSI 116 ch, eTSI 116 ch et eTSI 150 ch) et deux diesels (2.0 TDI de 116 et 150 ch) et une motorisation hybride rechargeable 1.5 eHybrid de 204 ch. Tous les moteurs essence sont des quatre cylindres 1.5 Evo2, un moteur qui se trouve (sauf pour l’entrée de gamme) équipé d’un système d’hybridation 48 Volts qui permet de limiter la consommation. C’est également ce moteur Evo2 qui équipe la motorisation hybride rechargeable qui sur le papier peut rouler en tout électrique pendant plus de 140 km ! Grâce à une batterie de 19,7 kWh de capacité nette.

De petits changements à l’extérieur

Pour le restylage, fidèle à sa politique qui consiste à ne pas perturber les fidèles acheteurs de Golf, Volkswagen a été « mollo » sur le scalpel. On découvre un dessin du bouclier modifié et des projecteurs plus fins qui peuvent s’équiper en option de la technologie Matrix. La signature lumineuse évolue et l’on peut avoir un logo éclairé sur les finitions les plus haut de gamme, tandis qu’à l’arrière les feux évoluent légèrement.

Des changements efficaces à l’intérieur

C’est à bord que se situent les plus grosses modifications, mais pas en ce qui concerne l’habitabilité qui reste inchangée avec un bel espace aux places arrière et un volume de coffre correct de 381 litres sauf avec l’hybride rechargeable (273 litres seulement). La planche de bord est par contre bien modifiée avec des écrans qui sont désormais scindés en deux. On découvre un bel écran multimédia de 10,4 pouces en entrée de gamme et de 12,9 pour les autres finitions. Il intègre un nouveau système d’exploitation MIB4, plus efficace et plus intuitif. Il est également plus rapide et les commandes vocales fonctionnent avec ChatGPT. Volkswagen a également tenu compte des critiques envers les boutons à retour haptique du volant, ils ont disparu remplacés par des boutons physiques plus précis. Tandis que la finition progresse d’un cran avec des matériaux plus valorisants. Demeure le bandeau tactile en bas d’écran permettant de régler (pas très facilement) le son et la clim, il est désormais rétroéclairé.

Une voiture homogène et agréable à conduire

En ce qui concerne le comportement routier de cette auto, il est toujours aussi équilibré. La voiture fait preuve d’homogénéité dans toutes les phases du jeu et les quelques changements opérés du côté des silentblocs du berceau avant ne changent pas le comportement de cette auto. Elle est confortable, sûre et dynamique. Bien insonorisée, la Volkswagen Golf 8 restylée ne souffre pas de défaut rédhibitoire et quelle que soit la motorisation utilisée on prend du plaisir à la conduire, sans pour autant (à part avec les GTI et GTE) s’essayer à la conduite sportive, elle n’est pas faite pour ça. On peut la choisir avec une boîte manuelle, mais uniquement les blocs essence et diesel de 116 ch (TSI 116 ch et TDI 116 ch), pour le reste ce sera boîte auto DSG7 pour tout le monde sauf pour la motorisation eHybrid qui est associée à une DSG6.

Versions GTI, GTE et carrosserie break toujours au programme

Pour être le plus complet possible, rappelons qu’en plus des motorisations « de base », la Volkswagen Golf est toujours disponible en versions sportives que nous ne traiterons pas dans ce dossier. On trouve dans le catalogue de cette berline compacte la Volkswagen Golf GTI à moteur 2.0 TSI de 265 ch et la GTE hybride rechargeable à moteur 1.5 eHybrid de 275 ch. On peut également choisir la Golf en carrosserie break (finitions Life Plus, Style et R-Line), les tarifs s’échelonnant pour cette carrosserie de 32 650 € (1.5 TSI 116 ch Life Plus) à 44 560 € pour le 2.0 TDI 150 ch en finition R-Line.

La Volkswagen Golf restylée en dix points