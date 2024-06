En bref 8eme génération

Restylage

À partir de 29 990 €

Autrefois reine incontestée du vieux continent, la Golf est en perte de vitesse. La baisse de la qualité, les problèmes d’approvisionnement et la diversification de la concurrence ont mis un coup de freins aux ventes de la Golf de huitième génération. Sur son segment, celui des compactes, l’Allemande reste leader, mais pour combien de temps encore ? Volkswagen a décidé de réagir avec un restylage en profondeur.

En surface, les évolutions sont ténues. La compacte fait évoluer en douceur le dessin de son bouclier et de ses feux, désormais plus fins. Ces derniers peuvent profiter en option (855 €) de la technologie Matrix avec un faisceau portant jusqu’à 500 m. La signature lumineuse évolue aussi et éclaire désormais le logo sur la calandre sur les finitions les plus huppées, une première pour la marque. À l'arrière, on remarque une légère évolution des feux. C’est léger, certes, mais il ne faut pas oublier que plus de 180 000 clients apprécient ce conservatisme chaque année.

dailymotion La Golf est-elle toujours désirable à 50 ans ?

À bord, les modifications sont plus palpables avec une nouvelle disposition des écrans. L’ancien tandem d’écrans laisse la place à deux écrans différenciés avec d’un côté l’instrumentation numérique de 10,2’’ (pouvant être complété par un affichage tête haute), et de l’autre placé sur la console centrale, un écran tactile allant jusqu’à 13 pouces de diagonale. Cette nouvelle disposition présente bien mieux que l’ancienne entourée d’un grand cadre en plastique.

L’écran multimédia intègre le nouveau système d’exploitation MIB4, plus performant et moins sujet aux bugs. Nous l'avons testé, il fonctionne de manière plus intuitive grâce à une réorganisation des menus et la mise en plus de deux barres de raccourcis, placées en haut et en bas. Il est aussi plus rapide et l'assistant vocal fonctionne désormais avec ChatGPT.

Toujours matière d’ergonomie, on assiste au retour des bons vieux boutons physiques sur le volant en lieu et place des touches à retour haptiques, vivement critiquées par les propriétaires. Le bandeau tactile permettant de commander la clim et le son est toujours présent. Il fonctionne toujours aussi mal mais il est dorénavant éclairé. Le dessin et l’aménagement gagnent en sérieux et la qualité de finition remonte d’un cran avec du chrome et des plastiques de meilleure qualité.

Côté habitabilité, pas de changement. La Golf reste bien dimensionnée aux places arrière pour accueillir deux adultes dans de bonnes conditions. De plus elle propose un volume de coffre dans la moyenne haute de sa catégorie (380 litres) sur les versions thermiques et micro-hybrides.

Une fois n’est pas coutume, Volkswagen baisse les tarifs de sa Golf. Volkswagen a réorganisé la gamme avec un ticket d’entrée en baisse (Volkswagen Golf 1.5 TSi Evo 116 BVM : à partir de 29 990 €). C’est près de 2 300 € en moins. Notez que cette dernière perd quelques équipements mais troque un 3 cylindres (1.0 TSI de 110 ch) au profit d’un 4 cylindres.

Des prix toujours élevés mais en baisse

Concernant notre version d’essai les prix sont également en baisse d’environ 500 € mais dans la majorité des cas, l’allemande reste plus chère que ses concurrentes, à savoir une Peugeot 308 ou une Ford Focus micro-hybrides ou une Toyota Corolla totalement hybridée.