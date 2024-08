Quelle Volkswagen Golf (restylée) choisir ?

Finition Golf

Pour la finition Golf qui sert d’entrée de gamme est n’est disponible qu’avec le bloc 1.5 TSI de 116 ch, la Volkswagen Golf 8 restylée reçoit de série les projecteurs à LED, le Digital Cockpit de 10,25 pouces, la climatisation auto le démarrage sans clé, un écran multimédia de 10,4 pouces avec l’App-Connect sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, les radars de stationnement avant et arrière, etc. De quoi rendre plus confortable la route avec cette auto.

Principaux équipements de la finition Golf

Aide au maintien dans la voie

Aide au stationnement avant/arrière

Climatisation automatique monozone

Combiné d’instrumentation « Digital Cockpit » de 10,25 pouces

Démarrage sans clé

Détecteur de fatigue

Freinage d’urgence en ville et détection des piétons

Jantes en alliage léger 16 pouces

Projecteurs à LED

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Sièges avant réglables en hauteur

Système Radio & Infotainment « Composition Media » avec écran 10,4 pouces, connectivité Bluetooth

Finition Life Plus

Les choses s’améliorent avec cette finition Life Plus qui permet à la Volkswagen Golf 8 restylée d’être plus confortable en rétrovision grâce à une caméra de recul, la climatisation devient automatique et tri-zones, on a droit aussi à l’aide au changement de voie avec avertisseur d’angles morts, le système de Navigation & Infotainment « Discover » avec écran tactile 12,9 pouces. Un équipement complet pour 1 640 € de plus.

Principaux équipements de la finition Life Plus (plus équipements Golf)

Aide au changement de voie avec avertisseur d’angles morts

Caméra de recul

Chargeur induction

Climatisation automatique tri-zones

Combiné d’instrument « Digital Cockpit Pro » haute résolution

Commande vocale IDA

Eclairage d’ambiance extérieur

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Système Navigation & Infotainment « Discover » avec écran tactile 12,9 pouces

Finition VW Edition (Série spéciale)

La VW Edition n’est pas une finition, mais une série spéciale. Et pour être spéciale elle l’est, car, elle est plus abordable (-230 €) que la Life Plus et reçoit un bon nombre d’équipements supplémentaires comme l’alarme antivol, les jantes alliage de 17 pouces, la peinture métallisée… Pas de qui se priver pour avoir une Golf 8 restylée mieux équipée.

Principaux équipements de la finition VW Edition (plus équipements Life Plus)

Accès et démarrage sans clé

Alarme antivol

Jantes en alliage de 17 pouces

Peinture métallisée

Projecteurs adaptatifs

Vitres arrière surteintées

Finition Style

Pour la finition style disponible avec les moteurs essence et hybride plug-in, il faudra débourser au moins 38 350 € (avec le bloc eTSI de 116 ch). Une somme rondelette qui permet de disposer d’un assistant de conduite autonome, d’un siège conducteur à réglages électriques, massant et à mémoire, d’un éclairage d’ambiance intérieur et extérieur, un logo VW éclairé, pas tellement plus que ce dont dispose déjà la série spéciale VW Edition…

Principaux équipements de la finition Style (plus équipements Life Plus)

Assistant de conduite semi-autonome

Éclairage d’ambiance

Éclairage d’ambiance extérieur

Feux de route automatique

Jantes en alliage 17 pouces

Logo Volkswagen éclairé à l’avant

Projecteurs LED Plus

Protection proactive des occupants

Siège conducteur à réglages électriques, massant et à mémoire ergoActive

Système Navigation & Infotainment « Discover » avec écran tactile 12,9 pouces

Verrouillage et de démarrage sans clé

Finition Edition 50 (Série spéciale)

L’autre série spéciale de la Volkswagen Golf 8 restylée, c’est cette Edition 50 afin de fêter le cinquantième anniversaire de Madame la Golf. C’est principalement une série spéciale design avec des badges 50 un peu partout. Elle séduira principalement ceux qui choisissent les motorisations 1.5 eTSI de 150 ch et eHybrid de 204 ch qui auront droit à quelques équipements supplémentaires pour beaucoup moins cher que la Finition Style (- 1 500 €). Une bonne affaire pour ces propriétaires.

Principaux équipements de la finition Edition 50 (plus équipements Style)

Accès et démarrage sans clé

Badges « 50 »

Eclairage d’ambiance 30 couleurs

Jantes en alliage de 18 pouces

Pédalier en inox

Seuils de porte « 50 »

Vitres arrière surteintées

Finition R-Line

La finition R-Line transforme la Volkswagen Golf 8 restylée en une fausse sportive. Les principaux équipements de cette finition R-Line ce sont les beaux sièges Sport spécifiques « R-Line » et le système de sélection du profil de conduite.

Principaux équipements de la finition R-Line (plus équipements Style)

Bas de caisse et spoiler spécifiques « R-Line »

Calandre spécifique R-Line avec monogramme « R »

Pare-chocs avant et arrière spécifiques « R-Line »

Sièges Sport spécifiques « R-Line »

Sélection du profil de conduite

Système de Navigation & Infotainment « Discover » avec écran tactile 12,9 pouces