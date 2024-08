Quelle Volkswagen Golf (restylée) choisir ?

En ce qui concerne les motorisations de la Volkswagen Golf 8 restylée, nous vous proposons un moteur essence et un moteur diesel qui satisfera plus particulièrement les gros rouleurs.

Le moteur essence est le bloc 1.5 eTSI de 116 ch associé à une boîte auto DSG7, il est sobre et suffisamment performant. Pour le Diesel, le bloc 2.0 TDI s’impose pour son faible appétit, il est associé à une boîte manuelle à six rapports.

Enfin pour la finition, il s’agit de la série spéciale VW Edition basée sur la finition Life Plus et moins chère qu’elle avec plus d‘équipements !

Cela donne deux propositions :

VW Golf 8 phase 2 à moteur essence 1.5 eTSI de 116 ch, DSG7 série limitée VW Edition à 34 130 €

VW Golf 8 phase 2 à moteur Diesel 1.5 TDI de 116 ch, DSG7 série limitée VW Edition à 35 450 €

Afin de tout connaître de la nouvelle Volkswagen Golf 8 restylée, voici un tableau de gamme qui récapitule l’ensemble des couples motorisation/finition. Rappelez-vous qu’il est bon de négocier lors de l’achat d’un véhicule neuf. Même si la Volkswagen Golf 8 restylée est récente, il est toujours possible, si l’on est un fin négociateur, de bénéficier d’une ristourne (qui peut se changer en option complémentaire).

Tableau de gamme

Motorisations/Finitions Golf Life Plus VW Edition Style Edition 50 R-Line 1.5 TSI 116 ch BVM6* 29 990 € 31 630 € 31 400 € - - - 1.5 eTSI 116 ch DSG7** - 34 360 € 34 130 € 38 350 € - - 1.5 eTSI 150 ch DSG7*** - - - 40 850 € 39 350 € 40 960 € 1.5 eHybrid 204 ch DSG6 - - 48 430 € 46 930 € - 2.0 TDI 116 ch BVM6**** - 35 680 € 35 450 € - - - 2.0 TDI 150 ch DSG7***** - 39 850 € 39 620 € - - 43 940 €

Malus écologique 2024 : * de 170 € à 330 €, ** de 50 € à 230 €, *** de 150 € à 260 €, ****de 0 € à 125 €, ***** de 75 € à 260 €.