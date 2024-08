Quelle Volkswagen Golf (restylée) choisir ?

MOTORISATIONS ESSENCE

1.5 TSI Evo2 116 ch

S’il utilise un bloc 1.5 TSI Evo2, le moteur d’entrée de gamme de la Volkswagen Golf restylée n’a pas droit à l’hybridation 48 volts. Disponible avec la finition Golf, Life Plus et la série spéciale VW Edition, ce bloc associé à une boîte manuelle à six rapports a comme avantage de faire débuter le tarif de la Golf à moins de 30 000 €, ce qui reste assez cher pour une berline compacte. Sur le papier, il est annoncé une consommation de 5,4 litres aux 100 kilomètres, ce sera le plus souvent un litre de plus dans la réalité. Quant aux accélérations, avec un 0 à 100 km/h en 9,9 secondes ce n’est clairement pas une auto sportive.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance : 116 ch

Couple : 200 Nm à 1 500 tr/mn

Boîte de vitesses : manuelle 6

Vitesse maxi : 203 km/h

0 à 100 km/h : 9,9 secondes

Consommation mixte : 5,4 l/100 km

Rejets de CO2 : 124 g/km

1.5 eTSI Hybrid Evo2 116 ch

On garde le même nombre de chevaux pour le eTSI de 116 ch de la Volkswagen Golf 8 restylée. Grâce à l'hybridation, ce bloc se permet de réduire sa consommation. On peut s’approcher assez facilement des valeurs de la fiche technique et disposer d’un bloc qui a suffisamment de couple pour relancer la machine. On n’a pas droit à de grosses sensations au volant, la puissance est limitée et le moteur se montre discret. La fonction roue libre qui désengage en décélération la liaison moteur essieu avant et découplage de deux des quatre cylindres sur les phases de fonctionnement ou l’accélérateur est peu sollicité permet de réduire efficacement la consommation, si l’on ajoute à cela un peu d’écoconduite. Bien entendu, on n’a pas le couple d’un moteur diesel et de toute façon, la boîte auto DSG7 incite plutôt à la conduite souple. Une boîte très agréable en ville et sur la route si l’on conduit paisiblement.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance : 116 ch

Couple : 200 Nm à 2 000 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique DSG7

Vitesse maxi : 203 km/h

0 à 100 km/h : 9,9 secondes

Consommation mixte : 5,2 l/100 km

Rejets de CO2 : 118 g/km

1.5 eTSI Hybrid Evo2 150 ch

Le moteur essence le lus puissant est encore un moteur équipé d’une hybridation 48 volts et il développe 150 ch. Une puissance intéressante et un couple limité qui ne permettront pas de faire des folies, mais qui font se sentir un peu plus à l’aise dans les dépassements. Comme pour la motorisation précédente, ce moteur de 150 ch est associé à une boîte auto DSG7. Celle-ci est connue pour sa douceur de fonctionnement, mais pas pour effectuer des relances vigoureuses. La bonne nouvelle c’est qu’avec l’hybridation et la désactivation de deux cylindres lorsque la demande en puissance est faible, on peut envisager une consommation proche des six litres aux 100 kilomètres. La mauvaise nouvelle c’est que ce moteur nécessite une mise de fonds de 40 850 €, car il n’est disponible qu’avec les finitions haut de gamme Style et R-Line, dommage.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance : 150 ch

Couple : 250 Nm à 1 500 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique DSG7

Vitesse maxi : 224 km/h

0 à 100 km/h : 8,4 secondes

Consommation mixte : 5,3 l/100 km

Rejets de CO2 : 122 g/km

MOTORISATIONS DIESELS

2.0 TDI 116 ch

Le bloc diesel d’entrée de gamme de la Volkswagen Golf 8 restylée développe 116 ch et dispose d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Il est assez sobre et l’on peut rester sous les cinq litres sans problème et sans abuser d’écoconduite. De plus, ce moteur sait rester discret grâce à la bonne insonorisation de la berline compacte allemande. Reste l'épée de Damoclès au-dessus de ce type de motorisation qui est en passe d’être interdite dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE) des centres-villes, parce que ne disposant que d’une vignette Crit’air 2. Mais si l’on est obligé de faire de longs déplacements régulièrement, ce type de motorisation reste incontournable.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, diesel

Cylindrée : 1 968 cm3

Puissance : 116 ch

Couple : 300 Nm à 1 600 tr/mn

Boîte de vitesses : manuelle 6

Vitesse maxi : 202 km/h

0 à 100 km/h : 10,2 secondes

Consommation mixte : 4,4 l/100 km

Rejets de CO2 : 114 g/km

2.0 TDI 150 ch

Le moteur 2.0 TDI de 150 ch est bien connu dans la galaxie Volkswagen et sur cette Golf 8 restylée il se montre à son avantage si ce n’est que la facture est salée puisque l’on doit débourser minimum 39 850 € pour en disposer. Pour ce tarif, on a droit à une boîte auto DSG7 et l'on s’équipe obligatoirement de la finition Life Plus (ou de la série spéciale VW Edition). Plus dynamique que le bloc de 116 ch il permet de passer de 0 à 100 km/h en 8 secondes, ce qui n’est pas forcément un exploit, mais cela permet de bénéficier de meilleures relances sur la route lorsqu’il s’agit de dépasser. Aussi discret que son homologue de 116 ch, ce bloc de 150 ch permettra d’espacer les passages en station-service grâce à son appétit modéré.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, diesel

Cylindrée : 1 968 cm3

Puissance : 150 ch

Couple : 360 Nm à 1 600 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique DSG7

Vitesse maxi : 223 km/h

0 à 100 km/h : 8,0 secondes

Consommation mixte : 4,5 l/100 km

Rejets de CO2 : 119 g/km

MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE

1.5 eHybrid 204 ch

On ne le dira jamais assez, mais une motorisation hybride rechargeable pour être efficace doit être rechargée fréquemment. Et avec cette motorisation hybride rechargeable de 204 ch qui équipe la Volkswagen Golf 8 restylée c’est d’autant plus justifié que l’on peut avec la batterie de 19,7 kWh de capacité nette, espérer faire plus de 100 kilomètres en tout électrique. Elle dispose en plus d’une possibilité de recharge de 50 kW qui permet d’utiliser des bornes charge rapide (puissance de 11 kW en courant alternatif). Capable de bonnes reprises et d’accélérations confortables, cette motorisation hybride plug-in peut séduire, à condition d’être avec un volume de charge suffisant de la batterie pour ne pas risquer que la consommation ne s’envole. Autre grief, le tarif demandé pour s’équiper de cette motorisation, 46 930 € avec la série spéciale Edition 50 basée sur la finition Style qui est quant à elle affichée à 48 430 €. Ça fait mal !

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo, essence

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance : 150 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 250 Nm à 1 500 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique DSG6

Capacité batterie brute/nette : 25,7 kWh/19,7 kWh

Vitesse maxi : 220 km/h

0 à 100 km/h : 7,2 secondes

Consommation mixte : 0,3 l/100 km

Consommation électrique mixte : 14,7 kWh/100 km

Autonomie mode 100 % électrique WLTP mixte : 137 km à 142 km

Rejets de CO2 : 7 à 8 g/km