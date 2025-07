La Porsche 911 de Johnny Hallyday change de propriétaire

À force de voir défiler les autos de Johnny dans les ventes aux enchères, les maisons de ventes spécialisées devraient créer un département spécialement dédié à la star décédée il y a bientôt huit ans. Car tout au long de sa vie, son garage était rempli de belles voitures. Et il en a changé beaucoup et revendues souvent.

Entre ses Ferrari, Audi, Mustang, Rolls et Hummer, passées sous le marteau des commissaires-priseurs, Jean-Philippe Smet a également possédé une Porsche 911 assez particulière, vendue aux enchères il y a quelques jours par Collector Cars Auction.

Une 911 Turbo lookée

Car cette 911 est un modèle SC de 1979 passée entre les mains des sorciers Almeras à Montpellier une petite année plus tard. Une transformation qui aurait été facturée 58 000 euros. Au programme : une augmentation de la cylindrée du flat twin qui passe de 3 à 3,5 l, mais aussi des disques et étriers de frein de 3.3 Turbo, et des amortisseurs Bilstein, sans compter un lifting « Turbo Look ».

La notice indique également l’installation d’une radio Pioneer qui fleure bon ces années-là. Au final, l’auto affiche une puissance largement supérieure aux 188 ch du modèle d’origine, sans qu’elle ne soit précisée.

Bien sûr, et comme souvent, les amours automobiles de Johnny varient et il n’a pas gardé très longtemps sa Porsche. Elle a souvent changé de propriétaire et s’est retrouvée régulièrement, telle une amie fidèle, dans plusieurs ventes aux enchères.

De commissaires-priseurs en maisons de vente

En 2019, c’est la maison Aguttes qui tente de la vendre. Mais l’affaire ne se fait pas. Du moins pas de manière officielle. Une vente aurait bien été conclue, mais sans passer sous le marteau. Un peu plus tard, en 2023, elle atterrit à Rétromobile, sur le stand Artcurial.

Nouvelle écurie, il y a quelques jours, ou Collector Cars Auction, donc, l’a mise en vente avec une estimation fixée entre 150 000 et 250 000 euros. Elle a, cette fois, été adjugée, tout juste au-dessus de la mise minimale pour 152 000 euros. C’est évidemment une somme pour ce type de modèle, mais la marque Johnny ne lui a pas forcément porté chance.