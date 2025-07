Qui veut une Porsche 928 impossible à faire rouler ?

Design spectaculaire, moteur V8 à la sonorité dantesque, prestations de GT de haut niveau, histoire atypique : la 928 ne manque pas de qualités pour séduire les collectionneurs et les passionnés Porsche. Cela dit, le modèle ne brille pas par sa fiabilité et sa facilité d’entretien. Pour les plus déterminés, voici sans doute la voiture la plus délicate à faire rouler lorsqu’il s’agit de cette auto.

Le véhicule en question disponible à la vente via le spécialiste des voitures anciennes Duncan Imports and Classics semble de prime abord tout à fait ordinaire pour une Porsche 928. Les plus observateurs remarqueront néanmoins deux étranges cerclages devant le pare-brise. Ce détail cache une lourde modification. Sous le capot, un moteur Boeing T50 Turboshaft de drone hélicoptère des années 60. Élément amusant : il développe un peu plus de 300 chevaux. Comprenez par là que la manœuvre consiste à célébrer la modification elle-même plutôt que son apport du côté des performances.

Une vente difficile

Des fans suivent de près l’évolution de cette Porsche 928 très spéciale. D’après les commentaires, le coupé était disponible à plus de 50 000 dollars (42 458 euros environ au cours actuel) avant de voir son prix réduit à 29 747 dollars (25 259 euros).