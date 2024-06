Le futur BMW X3 fuite (et il change beaucoup)

C’est la Bmw la plus vendue dans le monde. On ne parle évidemment plus de la berline Série 3 mais bien du X3, les SUV ayant supplanté les familiales classiques depuis longtemps sur les principaux marchés de la planète. Lancé en 2017, le modèle actuel a été restylé en 2022 et se prépare donc à passer à une toute nouvelle mouture.

Alors qu’il devait être officiellement présenté avant la fin de l’année 2024, il s’expose déjà sans camouflage grâce à une image publiée par erreur sur un site internet du constructeur allemand (et enregistré notamment par le compte wilkoblok sur Instagram). L’occasion donc d’observer les lignes sans le moindre camouflage du nouveau modèle, dont le design change beaucoup par rapport à la précédente génération. Il s’inspire du gros iX électrique et reprend aussi quelques éléments du XM hybride rechargeable.

Fini la version électrique

Rappelons que ce tout nouveau Bmw X3 de quatrième génération, dont la présentation officielle pourrait intervenir dès le prochain salon de Paris (ou quelques semaines après au plus tard), laissera tomber la version électrique iX3 puisque cette dernière sera remplacée par un tout nouveau véhicule reposant sur une plateforme spécifique. Le X3 se contentera désormais de motorisations thermiques à hybridation légère et rechargeable. Il concurrencera toujours les Mercedes GLC et autres Audi Q5, dans une catégorie qui s’impose désormais comme la plus importante du monde pour les constructeurs premium.