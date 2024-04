La plus importante des BMW va changer en 2024

Le BMW X3 actuel existe sur le marché depuis 2017. Restylé en 2022, il arrive en fin de carrière et rejoindra prochainement le musée pour laisser la place à une toute nouvelle génération de modèle. Son remplaçant, la mouture de quatrième génération, s’expose déjà sur les images accompagnant cet article. Mais comme vous pouvez le constater, il conserve pour l’instant une lourde couche de camouflage nous cachant le détail de ses lignes. Reprenant une stratégie souvent utilisée par les constructeurs automobiles désireux de faire parler de leurs futurs modèles sans en laisser voir trop, Bmw nous montre ainsi qu’il ne veut pas dévoiler tout de suite son nouveau X3.

Modèle le plus vendu de BMW dans le monde, ce X3 passera donc à une toute nouvelle mouture cette année. L’engin offrira toujours des motorisations thermiques et hybrides rechargeables (sans doute avec de l’essence et aussi du diesel), mais il laissera tomber la variante 100% électrique iX3. Et pour cause : le SUV à zéro émissions de BMW reposera sur une autre plateforme, spécifiquement conçue pour l’énergie électrique, et s’inspirera du récent concept Vision Neue Klasse X.

Match à trois contre les Audi Q5 et Mercedes GLC

Du côté de ses principaux rivaux, le Mercedes GLC vient de faire peau neuve et l’Audi Q5 en fera de même d’ici quelques semaines. Le match des SUV familiaux premium pourra donc se rejouer de plus belle et l’enjeu est gros puisque ces modèles sont traditionnellement les meilleures ventes de leurs constructeurs respectifs.