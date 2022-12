Essai - BMW X3 30e (2022) : hors de prise

En bref SUV

Hybride rechargeable

A partir de 63 950 €

Lancée en 2017, la troisième génération du X3 est l’un des derniers best-sellers en date de BMW. Dans sa catégorie, celle des SUV compacts, le modèle allemand truste, aux côtés du Mercedes GLC, les meilleures ventes sur les principaux marchés comme la Chine, les Etats-Unis et l’Europe. A ce jour 1,1 million de clients ont trouvé preneur en comptant son dérivé coupé, le X4.

La firme de Munich est donc restée prudente quant à la mise en oeuvre de ce restylage de milieu de carrière. Les designers ont revisité quelques éléments de style afin d’harmoniser sa ressemblance avec le reste de la gamme X, celle des SUV. Les boucliers avant et arrière ont été retravaillés de façon à renforcer la robustesse et la calandre est légèrement plus imposante. Les projecteurs plus fins adoptent de série de la technologie LED. Ils sont disponibles avec les technologies Matrix ou laser en option, d'une portée de 650 mètres. La partie arrière du X3 est celle qui contient le plus de changements visibles, avec de nouveaux feux à effet 3D en forme de tête d’épingle.

BMW élargit également le nombre de coloris, à condition de mettre (encore) la main à la poche via le programme « individual » qui autorise parmi un vaste choix cette peinture « Tansanit bleu » qui habille notre modèle d’essai livré en finition M Sport équipée du pack aérodynamique M et de jantes optionnelles de 21’’.

À l'intérieur, les changements sont mineurs. La console centrale adopte un nouveau bloc de climatisation, issu de la Série 4, et une partie basse redessinée. Le bouton de démarrage migre désormais près du levier de vitesses, qui lui aussi a fait l’objet d’une mise à jour. Enfin, l’écran multimédia (compatible Android et Carplay) peut désormais grimper jusqu’à 12,3 pouces dans sa définition la plus poussée.

Ce dernier n’est pas le meilleur à l’heure actuelle sur le marché mais il a le mérite d’être efficace et assez facile d’utilisation. Il a tout de même fait l’objet de quelques évolutions. Par exemple, l’assistant personnel est désormais capable de gérer la climatisation et l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Il est complété sur notre modèle d’essai par une instrumentation numérique (analogique sur les versions de base) et par un affichage tête haute. L’environnement du X3 n’est pas aussi technologique que celui d’un GLC ou d’un Q5 par exemple, mais cette sobriété profite à l’ergonomie et à la valeur résiduelle du véhicule qui se place parmi les meilleures du marché.

Le X3 a gagné ses galons de familiales grâce à son espace à vivre agréable et pratique. Les passagers ont de la place à l’arrière et le volume de chargement se situe dans la moyenne haute du marché, tout du moins en ce qui concerne les versions thermiques. Le placement des batteries additionnelles au-dessus du plancher de coffre pénalise d’une centaine de litres la contenance du logement à bagages sur cette version hybride rechargeable. Avec seulement 450 litres à disposition, le X3 offre le même volume de coffre que son petit frère, le X1. Pour un usage familial, cela reste juste. De plus le plancher présente une marche et aucun rangement n’est pensé pour stocker les câbles de recharge. A cela il faudra ajouter la neutralisation de la banquette coulissante. On se console par la présence de dossiers de sièges rabattables 40/20/40 et une ouverture automatique du hayon, de série sur cette finition M Sport.

Toutes les motorisations disponibles au catalogue du X3 sont électrifiées. Une seule associe un moteur électrique (placé sur l’essieu arrière) au moteur thermique pour offrir une transmission intégrale. Il s’agit de la version 30e. Homologuée pour une autonomie de 46 km (WLTP) et totalement exemptée de malus écologique, elle offre une puissance cumulée de 292 ch. La batterie lithium-ion de 12 kWh, logée sous les sièges arrière, peut être rechargée depuis une simple prise domestique (en 6 heures) ou une WallBox 3,7 kW (pour réduire le temps de charge à 3 heures 40). Pour cette dernière ou les bornes publiques, un câble de recharge Type 2 de 5 m de long est fourni en série

Il est possible de forcer la conduite en 100% électrique via la touche « electric ». Toutefois nous avons réalisé ce test en mode « Hybrid », celui qui sera le plus souvent utilisé. Au chapitre des sensations, les 292 ch cumulés génèrent d’excellentes performances. Les accélérations sont vives et soutenues. Vous ne serez jamais à cours de puissance.

Une autonomie trop juste et des consommations élevées

Un compteur bleu spécifique vous indique le nombre de kilomètres parcourus en zéro émission. Nous avons ainsi parcouru 31 km en tout électrique avant d’épuiser le stock d’énergie tout en observant une consommation moyenne en carburant de 4,2 l/100 km. Une fois les batteries à plat (en réalité le système bascule en hybride simple), la consommation grimpe aux alentours des 10 l/100 km. Le poids important du X3 30 e (2 025 kg) n’aidant pas. A cela, il faut prendre en compte l’autonomie plus réduite compte tenu de la taille du réservoir (50 litres) inférieure aux versions thermiques (68 litres). Dépasser les 500 km sans recharge électrique ni ravitaillement en carburant, vous demandera des talents d’éco-conducteur. Pour un véhicule familial, c’est un rayon d’action décevant.

Pour ce qui est du comportement, le X3 fait preuve d’une tenue de route de tout premier ordre avec des mouvements de caisse parfaitement maîtrisés qui annihilent quasiment tout roulis. S’il n’offre pas de suspensions pilotées, le SUV de BMW se porte garant d’un bon niveau de confort malgré une fermeté assumée pour cette version M Sport. La direction à électro-mécanique offre enfin une réelle valeur ajoutée offrant une précision et un ressenti nettement au-dessus de la concurrence.

Le SUV enrichit également son catalogue d’aides à la conduite avec pour la première fois en option, un système de conduite semi-autonome évolué qui prend en compte les intersections et également un assistant de marche arrière, qui reproduit les 50 derniers mètres parcourus.