Vous vous souvenez peut-être du concept Vision Neue Klasse inspiré des Bmw des années 1960 que Bmw a présenté au dernier salon de Munich en septembre dernier et qui préfigure une nouvelle génération de berline électrique chez Bmw. Cette année, la marque va encore plus loin puisqu’elle a imaginé sur la base de la berline, tendance actuelle oblige, une déclinaison SUV. Logiquement baptisé Vision Neue Klasse X, celle-ci préfigure le remplaçant du Bmw X3, prévu pour 2025.

La berline Neue Klasse nous avait déjà épatés par son profil tricorps typique des années 1980, ses emblèmes directement embossés, ses feux arrière formant des ailerons et ses blocs optiques avant intégrés à la calandre, avec en point d’orgue la réduction des nombres d’éléments pour faciliter conception et limiter le poids ainsi que la résistance à l’air et au roulement.

dailymotion BMW Concept Neue Klasse X : un SUV dans le rétro…(Présentation vidéo)

Forcément, la déclinaison SUV reprend les mêmes recettes et objectifs, avec cette fois une diminution de la consommation d’électricité de 20 % par rapport à l’iX3. Esthétiquement, on retrouve la signature lumineuse à laquelle s’ajoutent ici des haricots lumineux. On retrouve également les embossages de la marque sur le capot et le hayon ainsi que de nombreux matériaux recyclés et recyclables. Au niveau du profil, on remarque des flans tendus avec des plis fortement marqués sur les ailes pour obtenir un style aussi musclé que trapu, typique d’un SUV.

On notera également que ce concept se veut bien plus proche du modèle de série que la berline dont il dérive puisque l’on trouve les lécheurs de vitres et des poignées de portes (tactiles et en forme d'ailerons). Et si le profil tricorps disparaît, look SUV oblige, les vitres latérales sans encadrement demeurent. Reste à savoir si elles seront reconduites sur le produit final…

Plus que l’extérieur, c’est surtout l’intérieur qui interpelle avec un design et des couleurs vives très inspirés des années 1970. L’habitacle se veut très lumineux et offre une belle sensation d’espace. Surtout l’ergonomie change radicalement : bien sûr, on trouve un grand écran multimédia/GPS central, mais celui-ci est complété par un système de projection sur toute la largeur de la partie inférieure du pare-brise, l'intérêt étant d’y intégrer les informations que l’on souhaite consulter d'un coup d'œil, comme par exemple le fléchage de la navigation ou les informations audio.

Techniquement, peu d’informations hélas, la marque gardant pour l’instant secrète les dimensions, la puissance des moteurs électriques ainsi que les capacités de batteries, mais elle annonce tout de même une pile à la densité énergétique en progrès de 20 %, ainsi qu'une autonomie en hausse de 30 % grâce à la réduction des masses, de pertes liées au système électrique, et de frictions diverses (système de freinage, roulements, pneus). Mieux, le chauffage devrait se faire moins énergivore avec une pompe à chaleur mieux gérée promettant une économie d'énergie de 40 % en hiver.

Enfin, une technologie 800 Volts (comme chez Porsche, Audi, Kia ou Hyundai) permettrait de charger 30 % plus rapidement qu'avec les BMW "i" actuelles, ce qui signifierait, dans la pratique, la récupération de 300 km d’autonomie en 10 minutes environ. De bien belles promesses donc pour ce SUV que l’on peut d’ores et déjà imaginer comme un digne rival du Tesla Model Y qui aura peut-être également évolué d’ici la sortie de cette BMW…