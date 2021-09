5. BMW iX (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

3. BMW iX (2021) - Équipement : complet et techno

EN BREF SUV familial 100% électrique 326 ou 523 ch À partir de 86 250 €

BMW et l’électrique, c’est une vieille histoire puisque le premier modèle zéro émission est la i3 lancée en 2013, une éternité dans l’univers automobile et phénomène encore plus rare cette i3 est toujours au catalogue du constructeur munichois, ce qui fait d’elle une rareté voire même un collector.

Après cette première offensive, BMW est revenu à la charge l’an passé avec une seconde vague débutée avec l’iX3 et qui continue aujourd'hui avec cet iX, qui va représenter le véhicule électrique le plus haut de gamme de la firme munichoise.

dailymotion Essai vidéo - BMW iX : navire amiral électrique

Alors ce iX, c’est avant tout un véhicule aux formes, comment dire…. particulières ou/et atypiques – à vous de choisir. En clair, impossible de le confondre avec une autre BMW tant celui-ci rompt avec les standards de la marque. Ainsi, bien évidemment la face avant arbore la nouvelle calandre de la marque composée de deux énormes haricots apparue sur la famille Série 4, et qui est totalement fermée comme il s’agit d’un modèle électrique. Mais c’est à peu près tout car tout le reste est bien différent. Les projecteurs avant sont particulièrement fins et il en est de même des feux. La poupe bombée est aussi étonnante et donne à ce SUV des faux airs de C4 SpaceTourer.

De profil, on remarque bien évidemment ses dimensions généreuses avec une longueur de 4,95 m identique à celle d’un X5, une largeur de 1,97 m et une hauteur de 1,70 m semblable à celle d’un X6, le tout campé sur des jantes de 20 ou 22 pouces. Certains détails attirent le regard comme les poignées de porte à la forme inédite pour une BMW ou la custode traversée par une bande noire.

Dans l’habitacle, on découvre une planche de bord bien différente des autres modèles de la marque. Ainsi, l’iX est le premier à être pourvu d’une organisation inédite qui se compose notamment d’une double dalle numérique incurvée composée d’une instrumentation de 12,3 pouces et d’un écran multimédia de 14,9 pouces. Celui-ci hérite d’un nouveau système d'exploitation permettant un fonctionnement très fluide et plaisant. Il concentre la majorité des commandes, la planche de bord en étant presque totalement dépourvue d’où des problèmes d’ergonomie.

Les rares autres boutons sont concentrés sur la console centrale flottante qui regroupe le système « i-Drive », mais aussi d’autres comme le démarrage et le levier de vitesses. D’autres détails surprennent comme la forme du volant de forme octogonale, les réglages de sièges implantés sur la contre-porte à la manière des Mercedes ou les poignées de portes remplacées par un simple bouton. On regrettera certains choix de matériaux discutables comme ce cristal poli de couleur jaune sur les réglages du siège, le bouton de démarrage, le sélecteur de vitesses ou le bouton de volume, qui donne un côté tape-à l’œil mal venu.

Enfin, il faut signaler que le tableau de bord imposant peut être recouvert de matières recyclables comme c’était le cas pour la i3.

L'habitabilité est généreuse que ce soit à l'avant ou à l'arrière

Développée à partir d’une plateforme spécialement dédiée à l’électrique, l’iX bénéficie d’une excellente habitabilité notamment à l’avant avec l’absence de console mais aussi à l’arrière avec un plancher totalement plat, qui permet l’utilisation de la place centrale. Les passagers arrière bénéficieront aussi de cotes généreuses que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. Le iX se montre accueillant pour ses occupants. En revanche, contrairement à son principal rival, le Tesla Model X, ici pas de possibilité d’accueillir 6 ou 7 passagers. On peut toutefois regretter que le coffre ne soit pas du même acabit car avec 500 litres, la contenance est modeste vu le gabarit et surtout peu pratique en raison d’un seuil de chargement élevé et d’une hauteur intérieure peu importante.