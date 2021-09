BMW invente la calandre qui se répare toute seule

Apparue sur la nouvelle famille Série 4, la nouvelle calandre de BMW particulièrement massive a fait couler beaucoup d'encre et a entraîné de très nombreux commentaires.

Cette calandre particulièrement massive composée de deux haricots qui occupent toute la hauteur de la face avant se retrouve sur les Série 4 cabriolet, Coupé, les M4 et prochainement les Série 4 Gran coupe, i4 et iX, les deux nouveaux modèles électriques du constructeur bavarois. Suivant la carburation du véhicule, celle-ci se présente sous deux formes différentes : ouverte pour les thermiques et totalement fermée pour les électriques. C'est justement qui orne le iX qui représente le nouveau haut de gamme électrique de la firme allemande.

Du fait de sa grandeur, celle-ci est particulièrement vulnérable aux rayures et aux projections. Pour contrer cela, BMW a installé un revêtement de polyuréthane supplémentaire, qui réduit la vulnérabilité de la calandre aux dommages. Par ailleurs, à l'intérieur de cette calandre se trouvent des résistances qui lui permettent de conserver une température lui permettant de se réparer automatiquement des rayures mineures dans les 24 heures à température ambiante ou grâce à un apport d’air chaud de cinq minutes.

Pour une fois, cette technologie n'est pas en option mais en série sur le iX. Il faut toutefois débourser la coquette somme d'au minimum 86 000 € pour en profiter. En attendant la commercialisation de ce iX au mois de novembre prochain, nous vous donnons rendez-vous demain à la première heure pour découvrir l'essai complet de ce nouveau modèle 100 % électrique de chez BMW.