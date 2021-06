En bref Grand SUV électrique Jusqu'à 523 ch et 630 km d'autonomie A partir de 86 250 €

Esthétiquement, le BMW iX a très peu changé par rapport au concept Vision iNext. Comment ne pas remarquer en premier cette imposante calandre très verticale qui devrait au moins autant faire couler d'encre que celle très proche de la dernière Série 4 ? Elle est flanquée de part et d’autre de projecteurs effilés lui donnant un regard particulièrement agressif, sorte de Bugs Bunny en manque de carotte. Les flans ainsi que l'arrière sont quant à eux un peu plus classiques, les feux très fins rappelant un peu ceux du Jaguar I-Pace. S'il fait quasiment la même longueur que le X5, à 4,95 m, il a la hauteur d'un X6 et des jantes de 22 pouces dignes d'un X7, ce qui lui donne, malgré son encombrement, une allure trapue et dynamique.

dailymotion Présentation - BMW iX (2021) : le nouveau fer de lance bavarois

Des proportions étonnantes

En ouvrant les portes sans montant autour des vitres, on remarque que le carbone apparent qui constitue une partie de la cellule, comme sur une i3, mais se mêlant ici à de l'aluminium. Une fois à bord, on retrouve le lien de parenté avec la petite électrique révolutionnaire de BMW au niveau de la planche de bord flottante au design particulièrement épuré. La volant, à la forme étonnante afin de laisser un maximum de visibilité aux deux écrans incurvés, un de 12,3 pouces de l'instrumentation et celui de 14,9 pouces du système multimédia aux animations particulièrement travaillées, ainsi que d'audacieux choix de teintes et de matière apportent une grande originalité. Le modèle que nous avons pu approcher combinait ainsi du cristal, du bois, du cuivre avec un cuivre de couleur caramel, ce qui peut sembler être une recette un peu trop riche pour être digeste quand on regarde la liste des ingrédients mais cela se fait par touches suffisamment subtiles pour ne pas franchir la barre, certes très subjective, du mauvais goût. L'ambiance générale hésite entre raffinement et sportivité et on dispose d'une place très généreuse que l'on soit à l'avant ou à l'arrière, avec un volume de coffre appréciable de 500 litres.

En matière d'équipements, c'est une débauche de systèmes plus futuristes les uns que les autres et pouvant être mis à jour à distance : cinq caméras, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons se chargent ainsi d'examiner les environs pour la conduite semi-autonome ou le stationnement automatique, constituant l’offre la plus complète de systèmes d’assistance jamais proposée de série sur un modèle BMW.

Une batterie de

111,5 kWh !

Nous l'avons compris, le BMW iX est le fleuron de la marque en matière de technologie et ça continue de se voir au niveau de sa fiche technique. Deux modèles seront proposés au lancement à commencer par le xDrive40, celui que vous avez sous les yeux, qui a un moteur électrique par essieu délivrant un total de 326 ch lui permettant un 0 à 100 km/h en 6,1 s. Ces deux moteurs sont alimentés par un pack de batteries lithium-ion d'une capacité de 76,6 kWh permettant une autonomie mixte WLTP de 425 km. Le xDrive50, lui, aura droit à 523 ch lui autorisant d'atteindre 100 km/h en 4,6 s. Mais le chiffre le plus extraordinaire, c'est la capacité de sa batterie : 111,5 kWh de capacité, on ne fait pas plus gros sur le marché aujourd'hui à l'exception de la Rimac Nevera aux 120 kWh mais aussi au tarif de deux millions d'euros. Cela permet à l'iX d'annoncer 630 km d'autonomie.

Question recharge, petite déception par contre : on ne dépasse pas le 11 kW en courant alternatif, ce qui laisse entre 8 et 11 heures pour une charge complète, quand d'autres atteignent 22, et, en courant continu, le xDrive40 plafonne à 150 kW et le xDrive50 à 200 kW quand les meilleurs aujourd'hui dépassent allégrement les 250. Mais seulement un peu plus de 30 minutes seront nécessaires pour passer de 0 à 80 %, ce qui est déjà très court.

Une version M de 600 ch prévue

Comme on est chez BMW, le châssis n'est pas oublié avec suspension pneumatique sur les deux essieux, amortisseurs à pilotage électronique et quatre roues directrices de série pour le xDrive50 et une version de plus de 600 ch et encore plus dynamique, le M60, sera bientôt proposée.

Comme pour l'i3, BMW ne s'est pas limité à seulement proposer un modèle se déplaçant sans émission : la durabilité est un maître mot tout au long du processus de fabrication. Assemblée dans l'usine de Dingolfing, en Bavière, l'intégralité des composants de l'iX provient de sources certifiées, l'aluminium est produit avec de l'énergie solaire, les moteurs électriques à la conception spécifique n'utilisent pas de terres rares et le cobalt ainsi que le lithium utilisés dans les batteries sont issus d'un processus d'extraction durable.

On connaît déjà les tarifs qui démarreront à 86 250 € pour le xDrive40 et à 103 500 € pour le xDrive50. Proches des cinq mètres de longueurs, ses deux concurrents les plus féroces seront l'Audi e-tron 55 Quattro pour le premier et le Tesla Model X Grande Autonomie pour le second.