BMW Série 4 : voici le nouveau Gran Coupé, prix à partir de 49 700 €

Chez BMW, l'heure n'est pas encore au ménage dans la gamme. Après le coupé et le cabriolet, voici la troisième silhouette de la nouvelle Série 4, la Gran Coupé. Motivée par les bons résultats de la première mouture, la marque conserve ainsi cette alternative sexy à la traditionnelle Série 3 berline.

Avec 4,78 mètres, la Série 4 Gran Coupé a gagné 14 centimètres, et mesure 2 cm de plus que le coupé. Un allongement qui permet de garder des proportions équilibrées, car la hauteur prend 5 cm, ce qui est rare dans ce sens (soit 1,44 mètre). On retrouve logiquement les parties avant et arrière du coupé, avec notamment les immenses haricots de la calandre qui font tant parler.

Le changement se voit de profil, avec deux portes en plus bien sûr. Celles-ci ont de nouvelles poignées, d'apparence affleurantes. Ces éléments sont ainsi partagés avec l'équivalent 100 % électrique i4. Le vitrage latéral forme une pointe vers le haut et les épaules restent bien marquées.

À l’intérieur, pas de surprise, la planche de bord est la même que celle du coupé. S'il y a bien de grands écrans, ils ne sont ici pas liés comme sur l'i4. Celui de l'instrumentation mesure 12,3 pouces, celui de l'info-divertissement, orienté vers le conducteur, mesure 10,25 pouces. Ce dernier peut avoir une commande gestuelle et l'assistant personnel qui apprend de vous. Trois personnes peuvent prendre place sur la banquette. Le coffre a gagné 39 litres, pour atteindre 470 litres, ce qui est juste correct sur un véhicule de ce gabarit. Bon point, il y a en série une banquette 40/20/40. On peut avoir jusqu'à 1 290 litres de chargement.

Trois motorisations sont disponibles au lancement en France. L'unique diesel 420d est un quatre cylindres 2.0 de 190 ch, disponible avec une transmission intégrale xDrive. En essence, le modèle d'accès est un quatre cylindres 2.0 de 184 ch. Le sommet de l'offre (en attendant la "vraie" version M, déjà promise) est la M440i, avec six cylindres en ligne de 374 ch et transmission intégrale. Avec elle, on passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Tous les moteurs ont une boîte automatique 8 rapports.

La voiture est déjà disponible à la commande (voir les prix en dessous). Les livraisons commenceront en novembre.

Les prix