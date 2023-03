EN BREF 2e modèle imaginé par le département M 1er modèle hybride rechargeable signé M 653 ch À partir de 178 000 €

Quand on est un fan de BMW Motorsport, ce XM reste en travers de la gorge. Et pas qu’un peu quand on voit sa taille. À sa découverte, plusieurs questions nous viennent immédiatement à l’esprit : Comment un département qui a donné naissance à tant de sportives, dont la plupart sont considérés comme des références, peut-il avoir conçu un tel tank ? Et surtout, comment la firme munichoise peut-elle mettre en avant fièrement qu’il s’agit du deuxième véhicule élaboré entièrement par M, surtout quand on sait que le premier était la M1, un modèle sorti à la fin des années 70 et qui est rentré dans l’histoire.

dailymotion Essai vidéo - BMW XM (2023) : c'est énorme !

Pourtant, c'est pour fêter son 50e anniversaire, que le département Motorsport de BMW connu pour avoir produit toutes les sportives de la marque munichoise dont notamment les mythiques 3.0 CSL ou M3 a décidé de créer des modèles exclusifs. C'est le cas de la réintégration de la 3.0 CSL fabriquée à seulement 50 exemplaires et vendue 750 000 €, et de ce XM, qui n’est pas dérivé d’un modèle existant. Un véhicule extravagant qui n’en finit pas de faire parler et tourner les têtes. Car oui, ce XM, c’est avant tout des chiffres hors du commun : une puissance de 653 ch, un couple de 800 Nm, un poids de 2 700 kg, une longueur de 5,11 m, une largeur de près de 2 m et un prix de 178 000 €. Mais ce n’est pas tout, ce XM, c’est bien évidemment aussi un nom qui fait immédiatement penser à la berline de Citroën commercialisée à partir de 1989.

Enfin, et surtout, ce XM, c’est un style atypique. Certains diront que c’est too much, trop bling bling. On vous laisse juge. En tous les cas, impossible de passer inaperçu à son volant. Il faut dire que le XM fait tout pour avec son énorme calandre illuminée, ses projecteurs sur deux niveaux, ses énormes jantes de 21 pouces, pouvant même atteindre 23 pouces sur notre modèle d’essai, ses quatre sorties d’échappement positionnées verticalement à la façon de certaines Lexus ou des feux proéminents.

Et si cela ne suffit pas, il est possible d’ajouter du doré sur la calandre, les jantes ou les entourages de fenêtres.

Dans l’habitacle, et plus précisément à l’avant, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés puisqu’on retrouve la double dalle numérique légèrement courbée présente désormais sur de très nombreux modèles de la marque. Elle se compose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces qui est complétée par un affichage tête haute. L’écran multimédia tactile mesure 14,9 pouces, mais il faut noter que la molette est toujours présente contrairement à d’autres modèles de la marque.

La qualité des matériaux est de très haut niveau avec un intérieur entièrement en cuir surpiqué que ce soit la planche de bord ou les contre-portes. Les possibilités de personnalisation sont très nombreuses, tout comme les combinaisons de couleurs.

Comme on pouvait s’en douter avec ses dimensions, le XM propose une habitabilité royale aux places arrière avec un espace aux genoux digne d’une limousine. La garde au toit et la largeur intérieure sont très bonnes. Cerise sur le gâteau, la banquette est d’un moelleux extraordinaire, une vraie invitation au voyage, d’autant plus que des cousins supplémentaires sont fournis de série. Un pur bonheur pour les occupants, d’autant plus que les rangements sont nombreux en particulier dans les contre-portes.

Le coffre dispose aussi d'un volume de chargement conséquent de 527 litres. Dommage que le seuil de chargement soit aussi haut et qu’il n’y ait pas de sous-coffre qui aurait permis de ranger les câbles de recharge qui doivent donc être stockés au milieu des bagages.