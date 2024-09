Attention, le SUV électrique d'Alpine s'avance

Voilà donc la seconde étape de la construction de la gamme d’Alpine en tant que fabricant de voitures électriques. Après la citadine A290 lancée à l’assaut des Lancia Ypsilon HF et autres futures Volkswagen ID.2, Alpine prépare la présentation de son tout premier SUV, l'A390.

Il se dévoilera d’abord sous la forme d’un concept-car à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris 2024, celui visible dans la première image dévoilée par le constructeur il y a quelques minutes. Appelez-le « A390_β », de la même façon qu’Alpine avait nommé « beta » son A290 lorsqu’elle n’était qu’un concept-car.

Une poupe audacieuse

Il reste dans la pénombre mais l’engin laisse déjà observer son profil à la poupe affriolante, avec une petite arrête dorsale au-dessus d’une ligne de coffre très fuyante. Quant à la face avant, elle laisse deviner une signature lumineuse avec un fin bandeau à LED.

Pour rappel, l’engin se base sur la même plateforme que ses cousins électriques de chez Renault et Nissan, les Scénic E-Tech et Ariya. Mais les metteurs au point d’Alpine promettent une mise au point tournée vers le sport et du vrai plaisir de conduire avec des résultats « très surprenants » comme ils nous l’avaient confié à l’époque de la présentation de l’A290 « beta ». Il faudra bien ça pour que la stratégie d’Alpine fonctionne : prouver que ses modèles électriques possèdent un vrai caractère et procurent des sensations sportives. Rendez-vous le 11 octobre prochain pour sa révélation avant de retrouver sur le stand d’Alpine au Mondial.