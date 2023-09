Alpine A290_β - La révolution sportive du groupe Renault - En direct du salon de Lyon 2023

Alors que l’A110 thermique fait toujours le bonheur des amateurs de vraies voitures de sport au comportement dynamique savoureux, Alpine prépare son futur entièrement électrique. Déjà découverte au printemps dernier lors d’une présentation exclusive, l’A290 « beta » nous donne un aperçu très précis de ce futur proche à zéro émission chez la division sportive du groupe Renault. Elle prend la forme d’une citadine au design agressif et rigolo, dont les proportions évoquent largement celles de la Renault 5 électrique sous sa forme conceptuelle de 2021. Et pour cause : le modèle de série, attendu pour 2024, reprendra la même plateforme et le même châssis que sa sœur de la marque au losange.

L’A290 « beta » affiche des différences majeures avec la future version de série : elle cache un très audacieux habitacle à trois places avec un poste de pilotage central, à la façon de la légendaire McLaren F1. Elle utilise aussi deux moteurs électriques à l’avant (un dans chaque roue), une configuration permettant de générer du vrai torque vectoring synonyme de comportement dynamique très sportif.

La future A290 de série, elle, optera pour un simple moteur avant très proche de celui de la Renault Mégane E-Tech. En harcelant les communicants et autres ingénieurs d’Alpine, on comprend que l’auto développera 220 chevaux dans sa version de base et possédera des batteries d’une capacité de 50 kWh environ, avec un premier prix situé aux alentours des 40 000€. Compétitif sur le papier face aux 36 900€ d’une Abarth 500e électrique de seulement 155 chevaux au tempérament moyennement sportif, mais moins en comparaison des 40 490€ d’une MG4 XPower de 435 chevaux (ou des possibles 30 000€ de la future ID.2 GTI qui doit aussi développer plus de 200 chevaux). Attention cependant, les metteurs au point d’Alpine nous ont promis que cette A290 respecterait les standards de Renault Sport en termes de plaisir de pilotage. Les fans de la Mégane 3 RS et de la Clio 3 RS retiennent leur souffle.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Quand même, une A110, ça en jette. Je suis tombé amoureux de cette A110 GT verte exposée sur le stand d’Alpine au salon de Lyon.