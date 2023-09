La Volkswagen ID.2 GTI pourrait coûter 30 000€

Les citadines sportives thermiques sont presque mortes. Depuis l’arrivée de la toute première Volkswagen Golf GTI en 1975 puis de ses concurrentes de chez Peugeot ou Renault, la catégorie de ces petites autos vitaminées était pourtant devenue incontournable dans le paysage automobile. Abordables à l’achat comme à l’utilisation et parfois passionnantes à conduire, elles laissent de magnifiques souvenirs chez ceux pour qui le plaisir automobile passe parfois par la conduite sportive. Hélas, l’évolution des normes en Europe les a littéralement poussées vers la sortie. Les Renault Clio RS et Peugeot 208 GTI sont mortes depuis longtemps, la Ford Fiesta ST vient de quitter le catalogue et la Hyundai i20 N n’est plus disponible au configurateur de la marque (elle pourrait tout de même revenir dans sa version restylée).

Les constructeurs préparent des modèles électriques pour remplacer ces GTI thermiques. Abarth propose déjà sa 500e, mais elle n’a rien de l’affaire du siècle pour l’instant avec ses 155 chevaux et son tarif assez élitiste à 36 900€. Alpine prépare aussi son A290, version sportive de la nouvelle Renault 5 électrique, même si son prix risque lui aussi d’être élevé. Voilà pourquoi les informations diffusées par les journalistes anglais d’Autocar ont de quoi redonner espoir : après avoir discuté avec les dirigeants de Volkswagen, ils estiment que la version de série de l’ID.X Concept, attendue pour 2027 au plus tard, pourrait coûter 30 000€ en prix de base.

De quoi garder la tradition des citadines sportives abordables ?

30 000€ pour une citadine sportive dont la puissance dépassera très probablement les 200 chevaux, voilà qui pourrait rendre ces machines électriques intéressantes si les qualités dynamiques suivent. Si Volkswagen parvient effectivement à tenir ce prix pour sa future ID.2 GTI et qu’Alpine réussit à garder un tarif raisonnable pour l’A290, l’avenir pourrait réserver de belles surprises pour les amateurs de ces petites autos sportives. Il n’y aurait plus besoin de chercher des Clio RS 3 ou des 208 GTI By Peugeot Sport, dont la cote explose actuellement sur le marché de l’occasion…