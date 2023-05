L’Alpine A290 électrique peut-elle sauver la passion de l’automobile ?

Bristol, Angleterre, mardi 09 mai 2023. Alpine a invité des journalistes et des influenceurs aux tenues vestimentaires flamboyantes dans un gigantesque hangar où était jadis assemblé le Concorde. Habillée par Havas, la présentation a coûté des centaines de milliers d’euros et sert de cadre au dévoilement officiel de l’A290 bêta, le concept-car annonçant le premier modèle électrique routier de la division sportive du groupe Renault. La conception de l’évènement rappelle autant les concerts les plus hype du groupe Daft Punk que l’univers de la science-fiction, avec des jeux de lumière à gros budget et une bande sonore soigneusement étudiée. Tout juste rentrés de Miami, les pilotes de Formule 1 Esteban Ocon et Pierre Gasly apparaissent casqués dans des combinaisons futuristes pour mettre en valeur la voiture à côté du patron Laurent Rossi.

Alors que les invités se massent autour de la fameuse A290 « beta » pour étudier les traits de cette Renault 5 électrique radicalisée, Laurent Hurgon observe dans l’ombre les réactions des gens. Célèbre pilote metteur au point de Renault, dont le nom est connu depuis qu’il a personnellement réalisé des records chronométriques pour Renault sur la Nordschleife à l’époque de la Mégane RS R26.R, il parle volontiers des projets en cours et du développement de l’A290 dont la version de série doit arriver dans un an et demi. L’occasion de prendre toute la mesure du challenge posé par la mise au point du premier modèle électrique d’Alpine : « pour nous, il s’agit d’une expérience totalement inédite et passionnante. On découvre tout, on essaie des choses tous les jours et avons énormément appris depuis les premiers tests des prototypes », avoue-t-il.

Cadre historique de l’équipe Renault Sport récemment renommée Alpine, il prononce des mots rassurants. Au-delà de la communication savamment orchestrée d’Alpine et de sa haute teneur en éléments de langage marketing, Laurent Hurgon et ses troupes semblent déterminés à garder tout ce qui fait la saveur des produits sportifs du groupe au losange : « nous étudions de près la concurrence existante, de la Mini Cooper SE jusqu’à l’Abarth 500e. Nous tenons absolument à garder notre approche sur les produits sportifs et conserver un standard d'efficacité conforme à nos exigences », clame-t-il. Le PDG Laurent Rossi parle d’une A290 au positionnement « lifestyle », mais Laurent Hurgon veillera à ce qu’Alpine offre des machines excitantes à piloter même sur des segments moins exclusifs que celui de l’A110 : « si vous m’aviez demandé mon avis il y a deux ans, j’aurais probablement été moins optimiste à cette époque. Mais avec tout ce que nous avons déjà découvert dans le développement de l’A290, je deviens franchement positif. On fera tout notre possible pour arriver à concevoir une auto capable de plaire à ceux qui se régalaient au volant des produits Renault Sport. On peut encore se tromper et échouer mais les travaux que nous réalisons actuellement sont vraiment intéressants. Le design de l’auto est figé mais nous testons toujours plusieurs choses prometteuses et j’ai bon espoir que le produit final soit quelque chose d’excitant », confie Laurent.

Jusqu’à la précédente décennie, Renault Sport brillait par ses citadines et compactes excitantes à piloter et efficaces sur circuit. Véritable institution du plaisir automobile, le genre de la citadine sportive inventé dans les années 70 par la Volkswagen Golf restait le moyen le moins coûteux d’accéder au plaisir de pilotage pour ceux qui ne considèrent pas la voiture comme un simple objet de transport. A l’heure où les GTI thermiques disparaissent toutes du marché les unes après les autres, le potentiel de l’Alpine A290 conditionne tout simplement la survie de ces autos après l’électrification du marché.

Il se trouve que les caractéristiques techniques des pionnières électriques comme l’Abarth 500 électrique récemment dévoilées, avec des performances annoncées très moyennes par rapport aux 695 thermiques et une formule beaucoup moins amusante que ces dernières sur le papier, seraient plutôt de nature à conforter la réticence des puristes à l’égard des nouvelles voitures électriques (notre premier essai de l’auto confirmera ou infirmera cette hypothèse très prochainement).

Pour l’instant, Alpine ne communique aucun chiffre sur l’A290 même si on sait déjà qu’il s’agira d’une traction de plus de 200 chevaux reprenant le châssis de la Renault 5 électrique. Et la question du prix sera sensible sachant qu’elle pourrait dépasser les 40 000€ alors qu’une GTI thermique coûte, encore aujourd’hui, moins de 30 000€. Mais l’humilité et l’enthousiasme visiblement sincère de Laurent Hurgon auraient tendance à nous rassurer à ce niveau : ce fameux premier modèle électrique d’Alpine pourrait bien cacher du vrai savoir-faire « Renault Sport » sous son bel emballage marketing. L’avenir tout entier des petites sportives abordables dépend de la réussite technique de ce projet. Pas de pression…