L'Abarth 500e électrique désormais à 36 900€

Dans sa version de lancement, la nouvelle Abarth 500e électrique coûtait 43 000€ chez nous en France en finition Scorpionissima (46 000€ pour le cabriolet). Une addition assez salée tout de même pour une citadine de 155 chevaux, même si son équipement de série ne souffre d’aucune lacune à ce prix. La petite Italienne se retrouvait plus chère qu’une Tesla Model 3 de base !

Mais comme prévu, l’Abarth 500e devient plus abordable en élargissant sa gamme. La voilà désormais à partir de 36 900€ en France dans sa nouvelle finition de base, disposant d’un équipement déjà correct (jantes de 17 pouces, sellerie sport, écran tactile de 10,25 pouces…). Elle proposera aussi deux autres niveaux de finitions plus haut de gamme : la Pack tout d’abord, ajoutant des équipements comme la caméra de recul, les caméras de stationnement à 360 degrés, les détecteurs d’angles morts, le chargeur pour smartphone à induction ou encore l’ouverture sans clé. On ne connaît pour l’instant que le prix de la 500e cabriolet dans cette finition pack, ce sera 42 300€.

Une finition Turismo en haut de gamme

Pour ceux qui en veulent plus, l’Abarth 500e pourra se commander dans la finition Turismo formant le haut de gamme. Elle s’équipera alors de jantes en alliage de 18 pouces, d’une sellerie en Alcantara et d’un volant lui aussi tapissé d’Alcantara. Le prix de ce niveau de finition n’est pas encore connu mais il devrait se rapprocher de celui de la Scorpionissima de lancement. Tablons ainsi sur un tarif à environ 43 000€ pour le coupé et 46 000€ pour le cabriolet.