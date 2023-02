L'Abarth 500e électrique à partir de 43 000€

L’année dernière, Abarth a dévoilé de manière officielle sa 500e basée sur la citadine électrique de Fiat. Comme pour la Fiat 500 thermique et ses déclinaisons Abarth, la formule de base de la voiture consiste à épicer un peu son style en plus de lui donner une motorisation plus puissante et plus sportive. Avec 155 chevaux au lieu de 118 chevaux pour la variante haut de gamme de cette Fiat 500e, il n’y aura sans doute pas de quoi atteindre la fougue de l’Abarth 695 thermique, ses 180 chevaux et son comportement dynamique amusant.

Et on connaît le prix de lancement de cette Abarth 500e électrique. En France, la série spéciale Scorpionissima limitée à 1 949 exemplaires coûte 43 000€ dans la version « berline » et 46 000€ pour la version Cabrio ouverte, ce qui la rend éligible au bonus écologique 2023 de 5 000€ quelle que soit la variante. A ce prix, l’Italienne dispose d’un habitacle à la finition cuir/Alcantara, d’un écran tactile de 10,25 pouces, d’un combiné d’instrumentation à 7 pouces, d’une banquette arrière rabattable 50/50, d’une climatisation automatique bi-zone, d’un radar de stationnement à 360 degrés, d’une caméra arrière, d’un système audio JBL ou encore de nombreuses aides à la conduite (reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage autonome d'urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, limiteur de vitesse intelligent, aide au maintien dans la voie, alerte d’attention du conducteur, régulateur de vitesse, détecteur d'angle mort, assistant E-call). En location, la berline coûtera 299€ par mois et le Cabrio 339€ par mois.

Bientôt une version plus puissante ?

Alors que l’Abarth 500e se contente actuellement de 155 chevaux, la marque au scorpion pourrait lancer prochainement une variante plus puissante et donc à la fois plus chère et plus performante.