Le prix de l'Abarth 500e électrique va bientôt baisser

La version Abarth de la Fait 500 électrique n’existe pour l’instant que dans sa version de lancement Scorpionissima, en série limitée à 1949 exemplaires. Dans cette variante à l’équipement généreux, elle coûte 43 000€ en version fermée et 46 000€ pour le cabriolet. Mais elle existera bientôt dans des versions moins coûteuses. En Italie, où l’auto coûtait aussi 43 000€ dans sa version de lancement Scorpionissima, elle est désormais affichée à partir de 37 950€ sur le site de la marque en entrée de gamme comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Il faudra bien évidemment s’attendre à un niveau d’équipement moins généreux à ce prix-là. Pour ceux qui en veulent plus, il faudra se tourner vers le niveau de finition « Turismo » disponible en Italie au prix de 42 650€. Notez que toujours d’après le site italien d’Abarth, la version Cabrio Turismo de cette 500e coûte elle aussi 42 650€. Sachant que la version découvrable est habituellement plus chère sur la petite citadine électrique de Fiat, s’agit-il d’une erreur ? L’Abarth 500e Turismo dispose en tout cas d’un intérieur en Alcantara, de jantes diamantées de 18 pouces et de l’Abarth Sound Generator. Reste maintenant à voir si les prix français de ces deux nouveaux niveaux de finition seront affichés au même prix en France. Les communicants de la marque nous préviennent déjà que "la gamme sera différente chez nous".

Toujours 155 chevaux sous le capot

Rien ne change en tout cas sous le capot pour la citadine électrique d’Abarth. Il faut pour rappel se contenter de 155 chevaux au lieu de 118 chevaux sur la Fiat 500e la plus puissante. Elle pourrait recevoir une déclinaison plus puissante à l’avenir et elle affrontera l’Alpine A290 dès l’année prochaine.