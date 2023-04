L'Alpine A290 ressemble vraiment à une Renault 5 extrême

Ce matin, Alpine a diffusé quelques informations intéressantes sur l’A290 « béta », un show-car annonçant le premier modèle électrique de série de la division sportive du groupe Renault. Le communiqué officiel parlait déjà d’une « citadine électrique sportive », laissant penser que l’auto se basera sur la future Renault 5 électrique attendue pour l’année 2024 (comme sa cousine d’Alpine).

Et c’est d’autant plus visible dans la courte vidéo que vient de diffuser Alpine sur son compte officiel Twitter. Ce troisième teaser montre la voiture vue de face dans l’obscurité, avec sa signature lumineuse exposée aux yeux de tous. On retrouve exactement le dessin des optiques déjà vues sur le concept-car de la Renault 5 électrique présenté en 2021, avec des feux additionnels ajoutés à la façon d’une voiture de rallye. Bref, l’Alpine A290 sera sans doute à la Renault 5 électrique ce que la Renault Clio RS était à la citadine « normale » de la gamme du constructeur au losange, une bonne nouvelle sachant que la version sportive thermique a disparu du catalogue de l’auto depuis la fin de sa quatrième génération.

Aussi cool que les Clio RS thermiques ?

Après une A110 thermique particulièrement réussie, Alpine parviendra-t-elle à réconcilier les fans de sportives avec la technologie électrique sur le créneau des citadines qu’on appelait autrefois « GTI » ? Pour cela, elle devra faire mieux que l’Abarth 500e qui déçoit un peu sur le papier avec ses 155 chevaux et son tarif de base à tout de même 43 000€. Hélas, la Française risque de ne pas être donnée non plus maintenant qu’Alpine revendique un positionnement « premium » au sein du groupe Renault…