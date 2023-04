Alpine A290_β : la Renault 5 électrique et sportive arrive

Ça y est, Alpine rentre dans son ère électrique. La passionnante A110 thermique restera au catalogue au moins jusqu’à la fin de l’année prochaine mais dès cette même année 2024, la division sportive du groupe Renault lancera le tout premier modèle électrique de son histoire (avant deux autres modèles les années suivantes, puis un quatrième). Les images peu révélatrices accompagnant cet article montrent le show-car annonçant l’Alpine électrique de 2024, décrite dans le communiqué officiel comme une « citadine électrique sportive ».

Nous sommes donc bien en présence de la version sportive de la future Renault 5 électrique, elle aussi attendue pour l’année prochaine. Un peu à la façon du couple Fiat 500 / Abarth 595, Renault et Alpine formeront un duo en se répartissant les variantes tranquilles et les versions sportives. L’enjeu est de taille pour les amateurs de citadines vraiment excitantes à piloter puisqu’il faut désormais combler le vide laissé par la disparition de la Clio RS. Une tâche qui reviendra donc à l’A290 dès l’année prochaine.

Rendez-vous le 9 mai

Alpine donne rendez-vous le 9 mai prochain à Bristrol pour découvrir tous les détails sur l’A290 « béta », un show-car qu’on imagine très proche de la voiture de série de l’année prochaine. Au fait, pourquoi ce nom ? « Le "90" est propre aux véhicules sportifs polyvalents de la marque, dits "life-style", tandis que les véhicules purement sportifs portent le chiffre "10". Le "β" fait référence au bêta test utilisé dans l’univers du software, la version test, juste avant la version finale », explique le communiqué.

A noter qu’il sera possible de gagner des places pour venir voir la voiture dans le cadre d'une course de F1 ou de WEC : « Du 28 au 30 avril 2023, lors d’un week-end particulièrement sportif, il sera possible pour le grand public de gagner une place pour assister à la présentation de ce tout nouveau show-car en suivant la Formule 1 et le Championnat du Monde d’Endurance. Il faudra être rapide pour capturer le QR code présent pendant ces quelques jours sur l’Alpine A523 lors de ses sorties sur le circuit de Bakou en Azerbaïdjan pour le Grand Prix de Formule 1 ainsi que l’A470 lors des 6h de Spa Francorchamps. Ce QR code est la clé afin de pouvoir participer au tirage permettant de remporter le fameux sésame. ».