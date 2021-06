Alpine : trois nouveaux modèles électriques à partir de 2024

On le sait depuis janvier : Alpine va devenir une marque 100 % électrique. Mais ce sera toujours une marque sportive. Dans la réorganisation opérée par Luca de Meo, Alpine est même devenu le seul label sportif du groupe, mettant fin à Renault Sport Cars et Renault Sport Racing.

La nouvelle gamme sera composée de trois véhicules. À l'occasion d'une conférence de presse ce 30 juin, le directeur général du Losange en a donné un nouvel avant-goût, avec trois images de silhouette.

Pour les positionner, Alpine avait employé en début d'année ces termes : un "pour moi", un "pour nous" et un "pour le week-end". Bonne nouvelle, ce dernier sera la remplaçante de l'A110, avec un moteur électrique donc. Il sera développé avec Lotus. Pour partager les coûts, Alpine est donc à nouveau parti à la recherche d'un partenaire de l'autre côté de la Manche. On se souvient que le projet de retour de l'A110 avait été lancé avec Caterham, mais l'anglais et Renault s'étaient séparés en cours de route.

Il était expliqué en janvier que "les équipes Alpine et Lotus mèneront une étude de faisabilité complète pour l’ingénierie, la conception et le développement communs d’un tel modèle en s’appuyant sur les ressources, l’expertise et les installations des entités respectives en France et au Royaume-Uni".

Le modèle "pour nous" sera un crossover compact, le véhicule qui doit booster les ventes d'Alpine. Le nouveau teaser montre que le profil sera celui d'un SUV coupé, avec un toit qui plonge rapidement et une lunette inclinée. Ce véhicule sera basé sur la plate-forme CMF-EV, dédiée aux grands véhicules électriques de l'Alliance.

Enfin, le modèle "pour moi" sera une citadine. Elle utilisera la plate-forme CMF-BEV, une adaptation électrique de la base des modèles urbains du Losange (Clio et Captur). Il y a de fortes chances que ce soit un dérivé de la nouvelle R5. Le teaser montre d'ailleurs une forme proche, avec l'ajout d'un gros aileron au-dessus du coffre !

Le premier de ces trois modèles sera lancé en 2024. Alpine vise la rentabilité dès 2025, y compris en comptant les coûts de la compétition.