La Type Ami, le petit jouet à prix d'or

Passionné par le Type H, le carrossier italien Caselani basé à quelques kilomètres de Crémone, a d'abord eu l'idée d'adapter un kit carrosserie à des utilitaires modernes comme le Jumper, le Jumpy ou le Berlingo. La mayonnaise a pris rapidement, notamment auprès des entreprises. Le carrossier a décidé d'adapter le concept à l'Ami, la voiturette à succès de Citroën.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Caselani a remplacé la carrosserie d’origine par des panneaux en fibre, parfois en carbone, pour imiter la tôle ondulée du Type H. Le fourgon d’après-guerre dessiné par Bertoni, le designer de la DS et de la 2CV. Tout y est, on retrouve une carrosserie ondulée, une énorme calandre et des feux circulaires.

Neuf couleurs sont disponibles, dont trois métallisées. Et ici, le modèle d’essai en orange évoque presque une Méhari miniature. À l’arrière, un badge "Type-Ami" vient compléter la panoplie. Tous ces modèles sont distribués en France par Méhari Évasion. Le garage spécialisé dans la restauration d’anciennes Citroën se charge de fournir clé en mains, cette Ami au design hyper craquant.

"Les véhicules sont fabriqués en Italie. On obtient ensuite un certificat de conformité européen qui nous permet d'immatriculer les voitures en France et de changer le Type Mine de la voiture. Sur la carte grise, la voiture s'appelle Type-Ami et la marque est Caselani", explique Fabien Pilté, fondateur de Mehari Evasion et principal distributeur en France.

À l’intérieur, en revanche, pas de transformation. C’est presque décevant. On retrouve l’habitacle spartiate de l’Ami classique, fait de plastiques bruts. Quelques options sont possibles, comme ce revêtement en similicuir présent sur les sièges, le volant et le frein à main… mais ce supplément est cher (1 460 €) et pas hyper valorisant. D’autres accessoires sont proposés : porte-bagages, toit ouvrant, ou couleurs pastel.

Techniquement, il s’agit d’une Ami de base. Un quadricyle léger électrique accessible dès 14 ans avec un simple permis AM. Sur la route, pas de surprise : la fiche technique ne change pas. On reste sur un moteur électrique de 9 ch, pour une vitesse maximale de 45 km/h. L’autonomie tourne autour de 75 km, avec une recharge complète en 4 heures sur une prise classique. L’Ami Caselani conserve l’agilité de l’originale et une bonne visibilité. Mais le confort reste sommaire : pas d’insonorisation, peu de filtration des suspensions et aucun équipement de sécurité avancé. Ni ABS, ni airbag

Ce design au charme incontestable est facturé au prix fort. La Type-Ami est vendue 14 990 €, soit environ 70 % plus cher qu’une Ami classique. À ce tarif, elle se place entre une Fiat Topolino à 9 890 euros et une Microlino Lite à près de 18 000 euros. Une niche, donc, pour les amateurs de design rétro et de véhicules atypiques.