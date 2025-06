La Citroën Ami Buggy restylée fera-t-elle encore plus chavirer les cœurs ?

Depuis plus d’un siècle, Citroën a toujours fait des petites autos malines et abordables l’une de ses marques de fabrique (la seconde étant la technologie de pointe). Parmi les modèles les plus fidèles à cette ligne de conduite, on trouve la 2 CV bien sûr, mais aussi la Méhari, la Dyane… ou encore les Ami. Dans ce dernier cas, le pluriel est effectivement de mise puisque ce sont plusieurs véhicules qui ont ou portent encore ce nom.

Si les connaisseurs penseront immédiatement aux variantes 6, 8 et Super des années 1960-1970, d’autres, et notamment les plus jeunes, penseront davantage à une auto minuscule qui pullule, depuis quelques années, dans nos campagnes et aux abords des lycées.

Notamment Ami "tout-court", cette voiture sans-permis, et donc accessible dès 14 ans, est 100 % électrique et a le mérite d’être proposé au prix d’un gros scooter. Voire même pour beaucoup moins cher (à partir de 29,99 €/mois) si l’on opte pour certaines formules de financement. Malgré un look parfois jugé ingrat, à cause d’un profil proche de celui d’un réfrigérateur et une carrosserie dont le plastique, teinté dans la masse, rappelle celui utilisé pour certains conteneurs.

Mais, plus sécurisante qu’un deux-roues, mettant à l’abri des intempéries et régulièrement amélioré à coups de séries spéciales, l’Ami a trouvé, en moins de 5 ans, près de 80 000 amateurs. Afin de maintenir ce rythme, plutôt élevé, de commandes, qui en fait la voiture sans permis la plus vendue en France, le double chevron a jugé bon de lui apporter quelques retouches.

Symétrie différente

Parmi les nouveautés de cette nouvelle Ami, on relève l’intégration à la gamme régulière de la version Buggy. Initialement proposée en série très limitée de 50 exemplaires, c’était en 2022, puis après une fournée de 1 000 autos supplémentaires l’année suivante, voici donc la plus décalée des Citroën du moment sur la route d’un succès que le constructeur espère exponentiel.

Objet de notre essai, l’Ami Buggy reçoit naturellement les modifications esthétiques du reste de la gamme. Les plus visibles sont la face avant et le postérieur de l’auto, désormais flanqué de sources lumineuses proéminentes, à la façon des Frogeye (œil de grenouille) des Austin-Healy Sprite. La petite française gagne ainsi en jovialité. Au passage, la signature Ami marque tant la poupe que la proue, tandis que c’est le nouveau logo de la marque qui est collé sur l’auto. Bien sûr, comme c’était précédemment le cas, les pièces avant et arrière sont identiques, couleurs des optiques exceptée, de façon à réduire le coût de fabrication.

Parmi les particularités de la version Buggy, c’est surtout l’absence de portes qui saute aux yeux. Elles sont ici remplacées par des tubulures en acier qui ne protègent en rien les occupants des éléments. Notre essai s’étant réalisé sur la cote d’Ôpale un jour de grand vent, nous pouvons attester qu’il ne faut ainsi pas craindre de manger du sable.

Le tour du propriétaire se poursuit par des jantes dorées, un autocollant Buggy sur la lunette arrière, un aileron de toit, indispensable à ce niveau de performance (c’est de l’humour, bien sûr), et, sans doute l’élément le plus séduisant : un toit ouvrant en toile. À la manière de celui de la défunte 2 CV, sa manipulation réclame un peu d’habitude mais, une fois ouvert, l’Ami démontre de façon brillante ce que l’expression "conduite en plein air" signifie.

Le jaune, c’est fun

À bord, pas de changement pour cette variante 2025. Le mobilier de bord est toujours réduit au minimum et taillé dans un plastique dont la principale (la seule ?) qualité semble être le coût de revient. Reconnaissons tout de même que la plupart des assemblages semblent suffisamment costauds pour durer dans le temps. Si un examen détaillé permet de mettre à jour certains défauts inhabituels sur une voiture moderne, tel que le soufflet du levier de frein à main qui est trop court et laisse à nu le mécanisme, saluons le choix judicieux du simili-cuir pour la sellerie. Pour une voiture appelée, dans de nombreux cas, à être utilisée sur les côtes, ce matériau a le double avantage de ne craindre ni le sel, ni le sable.

Pour améliorer l’ordinaire à bord, on peut opter, en contrepartie de 400 € supplémentaires, pour le pack Palmeira. On profite alors des tapis de sol, de divers rangements qui prennent place sur le dessus de la planche de bord (mais qui n’y sont pas fixés) et d’une sorte de sac banane amovible place sur le volant et dans lequel on peut, notamment, glisser les papiers de la voiture. En prime, des stickers prennent place sur les vitres de custode.

L’ensemble étant jaune vif, outre l’aspect pratique, ce pack permet d’égayer la présentation de l’Ami à un tarif très raisonnable.

Côté aspect pratique, rappelons que l’Ami ne dispose pas de coffre, mais qu’un espace creusé sous la planche de bord du côté du passager permet de transporter une valise cabine et qu’il est possible de glisser des sacs à dos derrière les sièges.