Lamborghini Miura

Une Miura cachée dans une maison pendant 40 ans

Bibelots, tableaux, miroirs, sculptures : les objets ne manquent pas pour décorer un salon. Cela dit, il arrive parfois que des choses plus inattendues soient employées pour cette tâche. La preuve avec cette Lamborghini Miura cachée dans une maison pendant 40 ans.

Une sortie de grande dégage toujours quelque chose de fascinant avec un véhicule rare stocké à l'abri des regards sur une longue période. Le sujet du jour concerne plutôt une sortie de salon avec une Lamborghini Miura préservée dans une maison. Son propriétaire se tenait quotidiennement à ses côtés depuis 40 ans avant de décider de s'en séparer.

Sur les images partagées par la chaîne Youtube officielle du canal télé Discovery, la belle italienne se trouve dans une pièce à quelques centimètres d'un fauteuil. Les personnes en charge de la sortir de ce lieu découvrent médusés la voiture avant de constater que le numéro de son moteur correspond à celui de son châssis. Autre vérification réalisée avant la sortie : celle de l'épaisseur de la peinture. Une méthode qui permet de savoir si le véhicule a été par le passé accidenté ou restauré. Les deux tests sont réussis avec brio. Des résultats qui garantissent une valeur plus élevée.

Un mur à tomber pour la libérer

En 40 ans, le propriétaire de la maison a bien entendu réaménagé son domicile pour correctement sécuriser sa Lamborghini et son domicile. Comprenez par là qu'il faut tomber un mur pour sortir la sportive de collection. Après quelques coups de marteau, la belle voit pour la première fois depuis plusieurs décennies la lumière du jour. De quoi la glisser prochainement aux enchères contre une somme supérieure à 1 million d'euros.

