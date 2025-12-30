Les poignées affleurantes vont-elles bientôt disparaître des voitures en Europe ?

Les poignées de porte affleurantes sont-elles dangereuses ? On peut légitimement se poser la question suite à une nouvelle loi chinoise. En effet, les autorités ont décidé d’interdire l’utilisation de poignées de porte électroniques escamotables sur tous les nouveaux véhicules de moins de 3,5 tonnes à compter du 1er janvier 2027.

En effet, ces poignées qui sont de plus en plus courantes sur les véhicules notamment les électriques vendus par exemple par Tesla, Renault, Xpeng, BYD ou Xiaomi et bien d’autres marques souvent sont sujettes à certains bugs. Ainsi, des utilisateurs nous en faire part de l’impossibilité d’ouvrir les portières avec le gel, mais il semblerait que ce type de problème existe aussi en cas d’accident. Et c’est justement à cause d’un cas mortel que le gouvernement chinois a décidé de légiférer.

Dans le détail, cette loi se veut relativement complète et relativement sévère. En effet, elle prévoit que « chaque porte latérale, à l’exception du hayon, devra être équipée d’une poignée extérieure à déverrouillage mécanique ». Sa conception doit permettre aux secouristes ou aux occupants d’ouvrir la porte sans outil. Le déverrouillage mécanique doit également fonctionner même si le verrouillage avait été enclenché. De plus, « les poignées de portes extérieures doivent être positionnées dans des zones accessibles définies sur la porte ou le cadre de porte adjacent ». Pour ce qui est des poignées intérieures, chacune d’elle doit permettre l’ouverture de la voiture de manière indépendante.

Et en Europe ?

Pour l’instant, il n’y a pas eu réaction de la part de la Commission Européenne, ni des constructeurs, mais il y a de fortes chances que cela ait un impact même chez nous, car il ne faut pas oublier que beaucoup de voitures électriques fabriquées en Chine sont vendues dans l’Hexagone. Cela devrait également influencer le design des prochaines générations de voitures.