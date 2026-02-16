Peugeot 308, DS N°4, Opel Astra... : le grand retour du moteur diesel chez Stellantis

Quoi de neuf dans l’industrie automobile ? Le bon vieux diesel ! Tombé en désuétude à l’échelle européenne, où il n’a représenté que 7,7% des immatriculations de voitures neuves l’an dernier, le moteur à "huile lourde" compterait bien plus de clients potentiels que ce que ses courbes de ventes récentes laisseraient imaginer.

Tel est le pari du groupe Stellantis qui, en plein "reset" industriel après avoir essuyé de lourdes pertes l’an dernier et en prévision d’une période difficile, a décidé de réintroduire assez largement cette technologie dans ses différentes gammes. "Nous avons décidé de maintenir des moteurs diesel dans notre portefeuille et, dans certains cas, d'augmenter notre offre de motorisations", précise ainsi un porte-parole du groupe cité par l’agence Reuters.

Une déclaration qui fait écho aux récents propos d’Antonio Filosa, directeur général du groupe remplaçant Carlos Tavares : "Le « reset » annoncé aujourd'hui s’inscrit dans la démarche décisive engagée en 2025, visant à remettre nos clients et leurs attentes au cœur de toute notre action. Les charges exceptionnelles annoncées aujourd'hui reflètent en grande partie le coût d’avoir surestimé le rythme de la transition énergétique, ce qui nous a éloignés des besoins, des moyens financiers et des désirs réels de nombreux acheteurs. Elles reflètent également l'impact de problèmes opérationnels antérieurs, dont les effets sont progressivement traités par notre nouvelle équipe."

Des paroles et des berlines compactes

En clair, le groupe va lever un peu le pied sur l’électrique pour proposer les motorisations qu’une partie des clients, espère-t-il, attendent avec impatience. Dans la catégorie des berlines compactes, relais de croissance fondamental sur le marché européen, sont ainsi concernées les Peugeot 308, DS N°4 et Opel Astra qui disposent (ou sont en passe de recevoir) un bloc BlueHDi 130 remarquable d’efficience énergétique. Une offre qui vient en complément de moteurs essence à hybridation légère ou rechargeable, ainsi que 100% électrique, tout ceci de façon à offrir le choix le plus large possible à la clientèle.

On se souvient par ailleurs que Stellantis avait présenté ses utilitaires les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo (et leurs dérivés ludospaces) en versions thermiques et électriques, avant de faire disparaître les premières…puis de les réintroduire en version diesel. Des aller-retours inédits qui traduisent la fébrilité qui s’est emparée ces dernières années de l’industrie auto face à l’électrique. Dans le même esprit, Stellantis dote ses Peugeot Traveller, Citroën SpaceTourer et Opel Zafira d'un musculeux bloc 2.2 HDi 185 ch.

Au-delà du cas du seul diesel, Stellantis recommence à "parler moteurs" sur d’autres gammes de véhicules à travers le monde, à l’exemple notamment de la Fiat 500 qui a retrouvé un petit bloc essence (à hybridation légère) l’an dernier, ou du Jeep Cherokee qui récupère un glouton V8 aux Etats-Unis. "L'accueil favorable réservé par les clients à nos initiatives produits en 2025 s'est traduit par une hausse des commandes et un retour à la croissance du chiffre d'affaires", explique Stellantis. CQFD(iesel).





