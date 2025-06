L’Ami reste fidèle à son unique moteur électrique de 8 ch et à sa petite batterie, qui lui assure 75 km d’autonomie, rechargeable sur une simple prise 220V. La gamme se voit donc particulièrement réduite puisque, hormis la Buggy essayée ici, seule la variante "standard" est également proposée.

Pour s’offrir cette dernière, 7 990 € suffisent. Cela peut paraître conséquent si l’on met en balance l’Ami avec un scooter. Mais il faut rappeler que le niveau d’une sécurité d’une voiture, fut-elle sans permis, est incomparable avec celui d’un 2 roues. Et, à l’usage, l’électricité sera bien plus économique.

Pour donner un peu plus de couleur à cette Ami de base, on peut opter pour l’un des 3 packs couleur (rouge Spicy, blanc Icy ou vert Minty, à 400 € dans tous les cas), comprenant d’originaux enjoliveurs, des stickers sur les vitres de custode, des rangements sur le dessus de la planche de bord et une patère face au passager.

Passer à la Buggy impose un effort financier sensiblement plus important puisqu’il se monte à 1 600 €, soit 9 590 € au total. Le pack esthétique et accessoire est repris de la version standard mais il se nomme ici Palmeira, mise tout sur le jaune vif et comprend les tapis de sol et le sac banane à fixer sur le volant. Le tarif reste, lui, fixé à 400 €.