Visite du garage Quiger Auto, spécialiste Alpine et Renault Sport en Bretagne

L'adresse est bien connue des possesseurs de Renault Sport et Alpine, qui viennent parfois de très loin pour faire entretenir, restaurer et/ou préparer leur sportive tricolore dans cet établissement. Mais pour nous, qui passions rue d'Auray à Landévant par hasard, à plus de 500 km de nos domiciles respectifs, ce fut une découverte. N'importe quel passionné d'automobile aurait été tenté de s'arrêter à la vue, ce jour-là, de la splendide Clio V6 phase 2, de la ribambelle de Mégane R.S. 2 et 3 stationnées à côté, et de la splendide R8 en vitrine.

Nous n'avons pas hésité une seconde à frapper à la porte, et Éric Quiger, le tenancier qui a donné son nom au garage, était enchanté à l'idée de nous présenter son parc. Outre les Renault précitées, celui-ci contenait également des Clio R.S. de toutes générations, mais également des modèles plus anciens, tels que des 16S et Williams, des 5 GT Turbo totalement démontées en cours de réfection, une 21 Turbo sans nez, ainsi que des Alpine A310 et 610 sur des ponts élévateurs. L'occasion de causer fiabilité de ses Youngtimers qui nous poussent régulièrement à consulter de célèbres sites d'annonces, avec un professionnel qui les connaît par cœur.

Et Éric est bien évidemment intarissable sur le sujet : sur la localisation de la rouille, les problèmes de fuites, de lubrification, d'engrenages en tout genre, mais aussi sur les cures de vitamines à administrer pour les amateurs de sorties circuit, qui vont largement au-delà de la simple reprogrammation puisque des éléments mécaniques importants sont alors améliorés. Forcément, la visite a retardé d'une bonne heure notre trajet du jour de plus de 700 km, mais les rêves qui ont suivi n'en ont été que meilleurs…