La voiture d’un journaliste de Caradisiac à vendre sur le bon coin à son insu, ou presque

S’échanger des annonces de voitures entre collègues et confrères, un jeu quotidien dans la presse automobile. Chaque passionné, que nous sommes, scrute régulièrement le marché de l’occasion. Voitures de rêve, bonnes affaires, modèles oubliés, la prospection relève parfois d’une véritable démarche, mais le fantasme reste souvent le moteur de ces heures passées à éplucher les annonces.

L’une d’elles a particulièrement attiré l’œil d’Alan jeudi dernier, une offre qu’il s’est empressé de me relayer, et pour cause. Dès l’ouverture du lien, la surprise fut de taille : « Mais, il s’agit de ma 130i ! ».

Instantanément, le souvenir de ce cliché me revient. Il s’agissait d’un essai youngtimer, nous avions essayé la veille un BMW Z3 M (un très bon souvenir), puis le lendemain ma BMW Série 1. Les deux autres photos, heureusement, ne sont pas celles de mon auto. Il s’agit bien d’une Série 1, mais les jantes ne correspondent pas. La photo d'ouverture a certainement été copiée depuis le site de Caradisiac pour attirer le chaland.

Une annonce farfelue

Je comprends très vite que l’annonce est totalement incohérente. Le titre « Voiture de qualité » ne veut évidemment rien dire, même si je ne remets pas en question les qualités de la Série 1. La puissance DIN de 85 ch est impossible, puisque le plus petit moteur développait 115 ch.

Une fougue mécanique qui semble de trop pour « emma » qui a posté l’annonce : « Je m’en sépare à contrecœur parce que je suis jeune permis et qu’elle a beaucoup trop de chevaux 115cv (sic) je n’ai pas les moyens de l’assumer ». À sa décharge, il est vrai que le coût de l’assurance pour les jeunes permis est véritablement élevé. Pourtant, l’auteur la trouve « vraiment génial elle en a sous le capot ».

La plaisanterie a assez duré. Je la signale au bon coin via le lien « Signaler l’annonce ». La réponse automatique m’indique que si l’annonce « est contraire à nos règles de diffusion, elle fera l’objet d’une suppression ». Visiblement, le caractère frauduleux (image non autorisée) ne semble pas avéré puisque l'offre est toujours en ligne à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes.

Le silence radio est identique du côté de l’auteur de l’annonce, pourtant principal fautif. Voilà deux semaines que l’annonce est en ligne, cela n’empêche pas ma 130i de dormir paisiblement au pied de mon immeuble. Et le moment n'est pas encore venu pour qu'elle figure sur le marché de l'occasion.