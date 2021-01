Renault 5 Prototype : la R5 est de retour en électrique

Pour imaginer le futur de Renault, Luca de Meo est allé piocher dans son passé ! Lors de sa présentation du plan stratégique « Renaulution », le directeur général a confirmé le retour de la R5, avec un moteur électrique. Mieux, il a levé le voile sur un concept annonciateur.

Et il n'est donc pas seulement question d'un esprit de la R5 : le concept montre bien une réinterprétation des lignes de la citadine, apparue en 1972. Est-ce dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes ? L'idée de relancer la R5 peut faire sourire et trahir un manque d'idées au sein du Losange.

Mais il suffit de voir à quel point la rumeur du retour de la R5 a été relayée ces derniers jours, jusqu'au JT de 20 heures de TF1, pour comprendre que la nostalgie est un bon argument commercial. Renault tente donc le néo-rétro, façon Fiat 500.

Une comparaison qui n'est pas un hasard, car Luca de Meo est à l'origine du retour de la petite Fiat ! C'est un de ses meilleurs faits d'armes, la 500 moderne étant un carton commercial. Et c'est le parfait symbole de ce que veut faire de Meo pour Renault : gagner plus d'argent par voiture vendue. Ainsi, une 500 reprend la base technique de la Panda, mais avec un look distinct… qui permet de gonfler énormément les prix.

Cette 5 Prototype, c'est la première création de Gilles Vidal chez Renault. Pour rappel, l'homme a rejoint le Losange l'été dernier, après avoir œuvré pendant de longues années à la tête du style Peugeot ! Le rôle du concept est de "montrer que Renault va démocratiser la voiture électrique en Europe avec une approche moderne de la voiture populaire et essentielle".

On retrouve les grandes lignes de la R5, comme les feux verticaux au bord d'un hayon incliné plat et les optiques anguleuses. Le Losange adopte une apparence striée, comme sur le célèbre emblème dessiné par Vasarely.

Les éléments de style inspirés de la R5 originelle sont adaptés au monde moderne. Ainsi, la prise d'air sur le capot cache la trappe de recharge. Le jaune très pop de la carrosserie veut symboliser le côté "fun et espiègle". Le toit est recouvert de tissu.

Aucune information technique n'a été donnée. C'est trop tôt, car la commercialisation de la version de série est attendue vers 2023. Cette 5 électrique devrait remplacer la Zoé.