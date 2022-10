Exclusif - Première photo de la R5: Caradisiac vous dévoile l'incroyable bévue de Renault

Nous étions une bonne trentaine de journalistes ce matin du mardi 24 octobre à l'usine de Flins, pour nous voir exposer le programme industriel de Renault des prochaines années, notamment de sa nouvelle base de données des machines et ordinateurs du groupe, ainsi que ses objectifs de réductions de coûts de productions et d'émissions polluantes.

La marque avait organisé différents ateliers pour démontrer l'intérêt de ses nouveaux outils numériques, notamment des étapes de production en réalité virtuelle telle que la peinture.

A l'issue de cette visite, Renault a envoyé aux médias une série de photos permettant d'illustrer leurs articles. Et là, stupéfaction: sur la photo illustrant la simulation de cabine de peinture, c'est bien un véhicule totalement inédit qui apparaît.

Cette incroyable bévue nous donne en effet à découvrir la toute première image "officielle" de la future R5 électrique, qui sera commercialisée en 2024.

A vrai dire, nous avons eu un peu de mal à y croire de prime abord. Comment un constructeur a-t-il bien pu laisser "fuiter" un tel document, qui doit normalement être vérifié à plusieurs niveaux avant diffusion? Difficile de le dire. Peut-être une fatigue généralisée des équipes de la maison après un Mondial de l'auto très riche?

Après tout peu importe: le "cadeau" était là, servi sur un plateau, et nous n'avions plus qu'à le partager avec vous chers lecteurs, non sans avoir au préalable "validé" celui-ci avec tous nos journalistes experts du produit pour nous assurer qu'il ne pouvait y avoir confusion avec quelque autre modèle du groupe Renault. Résultat? L'avis est unanime: la future R5 est bien là, sous nos yeux.

À en croire les images, la R5 imaginée par l'équipe du designer Gilles Vidal devrait reprendre les ailes arrière élargies et les feux verticaux du prototype, ainsi que le bandeau horizontal les reliant sur un hayon très rebondi en partie inférieure, mais pas le petit losange (à moins d'un changement de dernière minute ?).

D'autre part, les voies avant devraient être plus étroites que celles du concept, car les portes antérieures restent plates sur toute la longueur, alors que celles du prototype s'élargissent pour venir rejoindre des ailes XXL à l'avant.

On constate également que la citadine électrique disposera bel et bien de cinq portes, dont les poignées seront dissimulées à l'arrière (comme à l'accoutumée sur les petites Renault), mais traditionnelle à l'avant. Par ailleurs, les passagers arrière devraient profiter de vitres descendantes et non entrebâillantes.

Rendez-vous fin 2023 pour découvrir les photos de l'auto sous sa forme définitive...à moins que Renault laisse fuiter quelques images dans l'intervalle, volontairement ou non.